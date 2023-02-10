أب يقتل ابنه في حادث مفجع يوم عيد الميلاد: ماذا حكمت المحكمة؟

سيتم سجن الأب الذي قتل ابنه البالغ من العمر عامين في حادث تحطم عربة دفع رباعي يوم عيد الميلاد بعد أن فقد السيطرة عليها.

Quad biking

Young Men Riding ATVs Over Sand Dunes Credit: MOODBOARD/MOODBOARD

النقاط الرئيسية
  • الحكم بسجن الأب الذي قتل ابنه البالغ من العمر عامين في حادث تحطم عربة دفع رباعي يوم عيد الميلاد
  • سقط الطفل من عربة النقل الرباعي ومات سحقاً بينما كان والده يصنع الكعك في منزل عائلته في فيكتوريا عام 2020
  • تجنب كريستوفر براون قضاء عقوبة السجن عند الحكم عليه في محكمة مقاطعة فيكتوريا لكن المدعين طعنوا في الحكم
تجنب كريستوفر براون قضاء عقوبة السجن عند الحكم عليه في محكمة مقاطعة فيكتوريا بعد أن اعترف بمسؤوليته عن وفاة ابنه لينكولن البالغ من العمر عامين.

وسقط الطفل من عربة النقل الرباعي ومات سحقاً بينما كان والده يصنع الكعك في منزل عائلته في بارناورثا نورث في شمال شرق فيكتوريا في عام 2020.
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وتم وضع براون تحت أمر تصحيحي مجتمعي لثلاث سنوات، إلى جانب 250 ساعة من العمل المجتمعي والعلاج المستمر لاضطراب ما بعد الصدمة.

لكن المدعين طعنوا في الحكم، قائلين إن القضية لا تختلف عن والد آخر من فيكتوريا سُجن لأكثر من ثلاث سنوات لتسببه في وفاة ابنته البالغة من العمر تسع سنوات في حادث عربة.
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نشر في: 10/02/2023 1:58pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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