أب يقتل ابنه في حادث مفجع يوم عيد الميلاد: ماذا حكمت المحكمة؟

النقاط الرئيسية الحكم بسجن الأب الذي قتل ابنه البالغ من العمر عامين في حادث تحطم عربة دفع رباعي يوم عيد الميلاد

سقط الطفل من عربة النقل الرباعي ومات سحقاً بينما كان والده يصنع الكعك في منزل عائلته في فيكتوريا عام 2020

تجنب كريستوفر براون قضاء عقوبة السجن عند الحكم عليه في محكمة مقاطعة فيكتوريا لكن المدعين طعنوا في الحكم

تجنب كريستوفر براون قضاء عقوبة السجن عند الحكم عليه في محكمة مقاطعة فيكتوريا بعد أن اعترف بمسؤوليته عن وفاة ابنه لينكولن البالغ من العمر عامين.





وسقط الطفل من عربة النقل الرباعي ومات سحقاً بينما كان والده يصنع الكعك في منزل عائلته في بارناورثا نورث في شمال شرق فيكتوريا في عام 2020.



وتم وضع براون تحت أمر تصحيحي مجتمعي لثلاث سنوات، إلى جانب 250 ساعة من العمل المجتمعي والعلاج المستمر لاضطراب ما بعد الصدمة.





لكن المدعين طعنوا في الحكم، قائلين إن القضية لا تختلف عن والد آخر من فيكتوريا سُجن لأكثر من ثلاث سنوات لتسببه في وفاة ابنته البالغة من العمر تسع سنوات في حادث عربة.



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