جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أنه تم "بالكامل تطهير" بلدة ليمان من قوات موسكو وهي بلدة رئيسية واقعة في منطقة في شرق أوكرانيا أعلنت روسيا ضمّها.





موسكو

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قضت المحكمة الدستورية الروسية الأحد بقانونية معاهدات ضمّ الأراضي الأوكرانية التي وقع عليها الرئيس فلاديمير بوتين وزعماء المناطق الانفصالية والمحتلّة في أوكرانيا الجمعة في الكرملين.





طهران

قضى خمسة أفراد من الحرس الثوري في الاشتباكات التي شهدتها الجمعة محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق الجمهورية الإسلامية، وفق حصيلة جديدة أوردها الاعلام الرسمي الأحد، فيما قُتل ما لا يقل عن 92 شخصا في إيران في حملة قمع التظاهرات الجارية منذ أكثر من اسبوعين احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني.



LISTEN TO الحكومة الفيدرالية تخطط لإنقاذ أرامل أستراليات وأطفال عناصر من تنظيم داعش من معسكرات الاعتقال السورية. وزير الخزانة يحذر من أن الأزمة الاقتصادية في المملكة المتحدة هي "ناقوس خطر" يجب الاتعاظ منه في موازنة حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانييزي. فريق Penrith Panthers يحقق فوزًا في نهائي دوري الرغبي العام للمرة الثانية على التوالي. إسرائيل تبدي موافقتها بشأن مسودة اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان. SBS Arabic24 02/10/2022 10:23 Play





تل أبيب

أشادت إسرائيل بالاقتراح الأميركي لحل النزاع الحدودي البحري مع لبنان، في مؤشر الى قرب التوصل إلى اتفاق بين البلدين اللذين يعتبران في حالة حرب عمليا.





دبي

كشفت شركة ألباغو العقارية، أنها باعت فيلا في نخلة جميرا بقيمة 302 مليون درهم (128 مليون دولار أسترالي) وتعتبر الفيلا الأغلى على الإطلاق سجلتها مبيعات دبي في قطاع العقارات وسيتم الانتهاء منها أوائل عام 2023 ومن المخطط أن تضم ثماني غرف نوم و18 حماماً ووسائل راحة منها صالة رياضة وسينما وصالة بولينغ وجاكوزي وموقف سيارات يتسع لـ 15 مركبة.





لندن

أكد قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث لن يحضر مؤتمر تغير المناخ "كوب 27"، المقرر عقده في مصر في وقت لاحق من هذا العام، وجاء ذلك ردا على مقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، ادعت فيه أن رئيسة الوزراء ليز تراس "أمرت" الملك بعدم الحضور، وقال القصر إن تراس نصحت الملك بذلك، بعدما طلب هو النصيحة.





القاهرة

ارتفع عدد السكان في مصر إلى 104 ملايين نسمة، بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري، ووفقا للبيانات، فإن عدد سكان مصر ازداد بمقدار مليون نسمة، في 221 يوما، مما يعني أن الزيادة السكانية في البلاد، بمعدل فرد كل نحو 19 ثانية.





فورت مايرز( الولايات المتحدة)

أسفر الإعصار إيان عن مقتل 44 شخصا في فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة، وفقا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات مساء السبت، بينما يتوجّه الرئيس جو بايدن إلى فلوريدا في وقت لاحق هذا الأسبوع للاطلاع على حجم الأضرار.





هرات (افغانستان)

أطلقت قوات طالبان النار في الهواء عدّة مرات لتفريق متظاهرات غالبيتهن ينتمَين إلى أقلية الهزارة خرجن الأحد في مدينة هرات الواقعة في غرب أفغانستان للتنديد بالهجوم الانتحاري الذي قتل 35 شخصاً على الأقل بينهم 20 شابّة في كابول الجمعة، فيما أفاد بعضهن عن تعرّضهن للضرب.





مالانغ (اندونيسيا)

أبلغ مسؤول إندونيسي وسائل إعلام محلية بأن حصيلة القتلى جراء تدافع رافق أعمال شغب خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا بلغ 125 الأحد بعدما أُعلن خطأ في وقت سابق عن سقوط 174 قتيلا.





القدس

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) الأحد تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش في أعقاب هجمات دامية مرتبطة به وقعت في وقت سابق هذا العام.





برازيليا

يتوجه 156 مليون ناخب برازيلي الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات رئاسية محتدمة قد تشهد فوز الرئيس السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من الدورة الأولى، يقابله رفض الرئيس المنتهية ولايته اليميني المتطرف جايير بولسونارو الإقرار بالنتائج.





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