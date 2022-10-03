جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

سيدني

أكدت الحكومة الاسترالية الإثنين أن "أولويتها القصوى" هي حماية مواطنيها، وذلك في أعقاب تقارير عن عزمها إعادة عشرات النساء والأطفال من مخيمات تؤوي أفراداً من عائلات جهاديين في شمال شرق سوريا.





باريس

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اعتبر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أسابيع كان "مخططا لها مسبقا"، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية، بالوقوف خلفها.





روما

أكدت مسافرة إيطالية حول العالم أنها موقوفة في إيران وطلبت المساعدة، وفق ما نقلت الصحافة الإيطالية عن عائلتها بعد اربعة أيام على إعلان السلطات الإيرانية توقيف تسعة أجانب.





ستوكهولم

مُنحت جائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء الاثنين للسويدي سفانتي بابو (67 عاماً) لدوره في تحديد تسلسل مَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي.





موسكو

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا "ستستشير" سكّان خيرسون وزابوريجيا في جنوب أوكرانيا بشأن ترسيم حدود هاتين المنطقتين اللتين أعلنت موسكو ضمها.





ريو دي جانيرو

بعد تقدم لولا بشكل طفيف في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية على جايير بولسونارو الذي حقق نتيجة أفضل من المتوقع، تبدأ الاثنين مرحلة جديدة في الحملة الرئاسية تستمر أربعة أسابيع ويتوقع أن تكون محمومة وزاخرة بعدم اليقين بالنسبة للبلاد.





بنيا لوكا

بدا زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك الخاضع لعقوبات أميركية على طريق الفوز الاثنين بالانتخابات الرئاسية الحاسمة في جمهورية صرب البوسنة، وفق نتائج أولية بعد ليلة سادتها الفوضى أعلنت خلال منافسته الفوز.





دبي

يواجه مبعوث الأمم المتحدة لليمن صعوبات في إحياء الهدنة التي استمرت ستة أشهر، بعد عدم توصّل الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين إلى اتفاق على تمديدها والتهديدات ضد السعودية والإمارات.





رام الله

قتل فلسطينيان الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ما يرفع حصيلة القتلى بشكل مطرد منذ مطلع العام الجاري.





برمنغهام (المملكة المتحدة)

تراجعت الحكومة البريطانية الغارقة في عاصفة احتجاجات ناجمة عن "موازنتها المصغرة" صباح الاثنين عن قرارها خفض الضرائب على الأثرياء الذي أثار انتقادات حتى من ضمن الغالبية الحاكمة.





اسطنبول

ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما متخطيا 83 بالمئة في أيلول/سبتمبر، على ما أظهرت أرقام رسمية الإثنين، بعد أسبوع على إعلان البنك المركزي خفض معدلات الفائدة.





واشنطن

أعلنت السلطات الأحد أن عدد الضحايا جراء الإعصار إيان الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ارتفع إلى 62 قتيلا على الأقل.





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