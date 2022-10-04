جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

سيول

أطلقت كوريا الشمالية صباح الثلاثاء صاروخاً بالستياً متوسط المدى حلّق فوق اليابان قبل أن يسقط في البحر، في حدث غير مسبوق منذ 2017 دفع طوكيو إلى تفعيل نظام الإنذار والطلب من سكان بعض المناطق الاحتماء.





طهران

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انتقدت إيران "رياء" الرئيس الأميركي جو بايدن غداة الإعلان عن عقوبات أميركية جديدة ضدّ طهران بسبب قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني قبل أكثر من أسبوعين.





موسكو

التحق أكثر من 200 ألف شخص بصفوف الجيش الروسي منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التعبئة الجزئية في 21 أيلول/سبتمبر، على ما أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.



LISTEN TO بنك الاحتياط يرفع معدل الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 2.6 في المائة في زيادة سادسة متتالية. وزير الخزانة يقول إن الحكومة لم تغير موقفها بشأن المرحلة الثالثة من التخفيضات الضريبية والمعارضة تتهم حزب العمال بعدم الوفاء بالتزاماته. اتهام رجل بتوجيه تهديد خطير على هاتف مسجد في بريزبين. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا فوق اليابان وتنديد دولي بهذا التصعيد. SBS Arabic24 04/10/2022 11:30 Play





بيروت

اقتحم مودع غاضب مصرفاً في شرق لبنان للمطالبة بتحويل مبلغ لابنه المقيم في أوكرانيا، ضمن حلقة جديدة من حوادث مماثلة يقدم عليها مودعون يطالبون بأموالهم في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.





بغداد

لقي أربعة أشخاص حتفهم، بينهم طفلة، بانهيار مبنى يضم عيادات طبية في العاصمة العراقية بغداد، كما أفاد بيان للدفاع المدني الثلاثاء، معلناً فيه انتهاء أعمال الإنقاذ التي استمرّت أربعة أيام.





ستوكهولم

مُنحت جائزة نوبل للفيزياء الثلاثاء مناصفة إلى الفرنسي آلان أسبيه والأميركي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر، تقديراً لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية.





برمنغهام

دافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن خطتها المثيرة للجدل لإعادة إطلاق النمو الاقتصادي عبر خفض الضرائب، رغم التوقعات الثلاثاء بتراجع آخر يسدد ثاني ضربة لحكومتها.





واشنطن

تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكوى ضد محطة سي إن إن التلفزيونية واتهمها بتشويه صورته لأنها تخشى ان يترشح لولاية جديدة في 2024 مطالبا إياها بعطل وضرر قدره 475 مليون دولار.





جنيف

نالت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل جائزة نانسن التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بسبب تصميمها على استضافة طالبي لجوء حين كانت تتولى مهامها.





الرياض

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي الثلاثاء السعودية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة التي يقول القائمون عليها إنها ستضم مجمعا للألعاب الشتوية.





دكا

أدى تعطّل شبكة الكهرباء في بنغلادش إلى انقطاع التيار عن 130 مليون شخص على الأقل في البلاد، وفق ما أعلنت إدارة المرفق الحكومي.





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