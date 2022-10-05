جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

طهران

برزت طالبات إيرانيات في مقدمة الاحتجاجات التي تشهدها مختلف أنحاء إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، فخلعن حجابهن ونزلن في تظاهرات خاطفة في تحد للحملة الدامية التي تشنها قوات الأمن.





كييف

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أعلنت أوكرانيا عن تقدم لقواتها في منطقتها لوغانسك (شرق) التي كان يسيطر عليها الروس بالكامل تقريبا حتى الآن، كما صرح حاكمها الأوكراني سيرغي غايداي.





موسكو

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء قانون ضم أربع مناطق أوكرانية ومراسيم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبل على رأسها وتعهد الكرملين استعادة الأراضي التي فقدتها موسكو مؤخرا في المناطق التي ضمتها في جنوب وشرق أوكرانيا مؤكدا ان هذه المناطق ستبقى مع روسيا "إلى الأبد".



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سيول

أطلق الجيشان الكوري الجنوبي والأميركي الأربعاء صواريخ أرض-أرض بالستية قصيرة المدى على أهداف وهمية في البحر، وذلك ردّاً على إطلاق كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخاً بالستياً متوسط المدى حلّق فوق اليابان في سابقة منذ خمس سنوات.





دمشق

توفي 39 شخصاً على الأقل جراء مرض الكوليرا الذي يسجّل انتشاراً في سوريا منذ الشهر الماضي، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة في وقت حذّرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع "بشكل مقلق".





بيروت

اعتصمت النائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير الأربعاء داخل مصرف قرب بيروت مطالبة باسترداد أموالها العالقة لتتمكن من دفع تكلفة عملية جراحية، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان.





طهران

أصيب أكثر من 500 شخص بجروح طفيفة في زلزال بقوة 5,4 درجات وقع الأربعاء في شمال غرب إيران، كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية.





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