جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

كييف

أعلنت أوكرانيا الخميس أن جيشها استعاد أكثر من 400 كيلومتر مربع في جنوب منطقة خيرسون في أقل من أسبوع، بعدما أعلنت موسكو ضمّ المنطقة.





موسكو

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اعتبر الكرملين الخميس أنّ خفض إنتاج "أوبك+" الكبير المُعلن عنه الاربعاء "سيؤدي إلى استقرار سوق النفط"، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة المنظمة بـ"الانحياز إلى روسيا" في اتخاذ مثل هذا القرار.





واشنطن

لم يستبعد الرئيس الأميركي جو بايدن أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.



LISTEN TO هطول غزير للأمطار في نيو ساوث ويلز ذروته يوم غد السبت، ووزيرة خدمات الطوارئ في الولاية تصفه "باليوم الخطر'' على سيدني. في تحقيق برلماني، طبيب يصف خدمات الطوارئ في المستشفيات وكأنها في " العالم الثالث". ولادة أكبر تجمع أوروبي لقادة القارة تمهيدًا لنظام عالمي جديد بدون روسيا. SBS Arabic24 06/10/2022 10:13 Play

القدس

رفضت إسرائيل الخميس تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل من شأنه أن يسهل استثمار الموارد المحتملة من النفط والغاز في عرض البحر.





أنقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه قد يلتقي مع الرئيس السوري بشار الأسد عندما يكون الوقت مناسبا وإنه لن يستبعد ذلك.





طهران

بث موقع قناة العالم التلفزيونية الرسمية الناطقة بالعربية، الخميس ما وصفه بأنه "اعترافات" بالتجسس أدلى بها بحسب قوله فرنسيان اعتقلا في أيار/مايو في إيران.





سيول





حلقت 12 مقاتلة كورية شمالية في تشكيل الخميس خلال تدريبات عسكرية على ما يبدو، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، مؤكداً أنه استدعى 30 مقاتلة كورية جنوبية ردا على ذلك.





دمشق

نفذت قوات أميركية الخميس انزالا جوياً في قرية خاضعة لسيطرة قوات النظام في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلن الاعلام الرسمي، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العملية أودت بحياة مشتبه به بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.





بانكوك

أقدم ضابط شرطة سابق على اقتحام حضانة أطفال في شمال تايلاند الخميس وقتل 35 شخصا على الأقل معظمهم أطفال قبل ان ينتحر ويقتل عائلته فيما أمر رئيس الوزراء برايوت تشان اوتشا بفتح تحقيق بعد هذه المجزرة "الرهيبة".





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