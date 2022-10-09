جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

طهران

اخترق نشطاء يدعمون موجة الاحتجاجات التي تقودها النساء في إيران بثّا إخباريا مباشرا للتلفزيون الحكومي، ووضعوا إشارة تصويب وألسنة لهب على وجه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، ولقي تسجيل فيديو للاختراق انتشارا واسعا على الانترنت.





كييف

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استهدفت عمليات قصف روسية دامية مجددا مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو إعادة فتح جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة غداة انفجار كبير دمر جزءا منه وأدى القصف على زابوريجيا إلى سقوط ما بين 12 و17 قتيلا بحسب أرقام مختلفة، وذلك بعد ثلاثة أيام على قصف سابق تسبب بمقتل 17 شخصا في المدينة.





موسكو

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيترأس الإثنين اجتماعا لمجلس الأمن الروسي الذي يضم الوزراء الرئيسيين ومسؤولين سياسيين وممثلين عن أجهزة الأمن والجيش.





بانكوك

نجت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات من الموت، عندما قتل مسلح 24 طفلا بوحشية في دار للرعاية بتايلاند، لأنها كانت نائمة خلال المذبحة بأكملها وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه عثر على الطفلة مستيقظة وعلى قيد الحياة أثناء قيام السلطات بتفقد أثار الرعب الذي شهده مركز تنمية الأطفال الصغار.





القدس

تطارد القوات الإسرائيلية في القدس منفذ إطلاق نار أسفر عن مقتل جندية كانت تخدم عند حاجز عسكري في القدس الشرقية المحتلة بعد ساعات على مقتل فلسطينيين اثنين في عملية للجيش الإسرائيلي في الصفة الغربية، في مؤشّرات جديدة على تصاعد للعنف "يُثير قلق" الأمم المتحدة.





باريس

تبدأ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن زيارة للجزائر تستمر يومين يرافقها 16 وزيرا، أي نحو نصف أعضاء حكومتها، وترمي إلى إعطاء "زخم جديد" للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في نهاية آب/أغسطس.





سيول

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين جديدين ليل السبت الأحد بعد ساعات على انتهاء مناورات عسكرية مشتركة شملت حاملة طائرات أميركية تعمل بالطاقة النووية قبالة شبه الجزيرة الكورية.





واشنطن

مدّدت إيران إفراجها الموقت عن مواطن أميركي أُطلق سراحه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وفق ما أعلن شقيقه السبت معربا عن الأمل في أن يصبح الإفراج نهائيا.





فرانكفورت (ألمانيا)

بدأ الألمان في ولاية ساكسونيا السفلى الساحلية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية تمثّل اختبارا لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديموقراطي في ظل أزمة طاقة متفاقمة.





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