جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

كييف

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الرد الروسي على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون "شديدا"، بعدما نفّذت القوات الروسية ضربات صاروخية انتقامية على أنحاء أوكرانيا "حققت هدفها" الاثنين.





كييف

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قُتل عشرة أشخاص على الأقل وجُرح نحو 60 آخرين في الضربات الكثيفة الروسية، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية، واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاثنين أن بوتين يشنّ ضربات كثيفة لأنه "يائس بسبب الهزائم في ساحة المعركة".





بروكسل

رأى الاتحاد الأوروبي أن الضربات الصاروخية الروسية "ترقى إلى جريمة حرب"، وفق ما أفاد ناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الخارجية جوزيب بوريل الذي أعرب عن "صدمته العميقة" حيال الهجمات.



LISTEN TO تقرير يظهر استهداف السكان متعددي الثقافات في ضواحي غرب سيدني بتميز عنصري من حكومة نيو ساوث ويلز أثناء إغلاقات الجائحة. لوائح رسمية لتنظيم بيانات مشتركي الاتصالات تسمح للشركات بمشاركة بيانات محددة مع البنوك منها رخصة القيادة، وبطاقة الرعاية الطبية، وأرقام جوازات السفر. وولاية كوينز لاند تُحذر مواطنيها من موجة أعاصير بداية الشهر المقبل. روسيا تهدد بمزيد من الانتقام القاسي ضد أوكرانيا فيما قوات بيلاروسيا تتحرك لنشر قواتها. SBS Arabic24 10/10/2022 11:17 Play

ستوكهولم

مُنحت جائزة نوبل للاقتصاد الاثنين إلى بن برنانكي، الحاكم السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي، ومواطنيه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، تقديراً لأعمالهم على صعيد الأزمات المالية والمصارف.





موسكو

أعلن الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في سان بطرسبرغ الثلاثاء.





سيول

أعلنت كوريا الشمالية الاثنين أنها أجرت محاكاة لضربات "نووية تكتيكية" خلال الأسبوعين الماضيين بإشراف الزعيم كيم جونغ أون شخصيا، ردا على "التهديد العسكري" الذي قالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها يمثلونه.





ابوظبي

يزور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان روسيا الثلاثاء للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب الإعلام الإماراتي الرسمي، ليصبح واحدا من عدد قليل من قادة الدول الذين قاموا بزيارة مماثلة منذ غزو اوكرانيا.





تايبيه

حذرت رئيسة تايوان الإثنين بكين من أن الجزيرة لن تتخلى عن نمط حياتها الديموقراطي، وذلك في خطاب بمناسبة اليوم الوطني قارنت فيه بين وضع تايوان والغزو الروسي لأوكرانيا.





بغداد

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق الاثنين الأطراف السياسية في البلاد إلى الانخراط في "حوار دون شروط مسبقة" من أجل إيجاد مخرج لـ"أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار"، بعد عام من الانتخابات التشريعية.





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LISTEN TO تقرير يظهر استهداف السكان متعددي الثقافات في ضواحي غرب سيدني بتميز عنصري من حكومة نيو ساوث ويلز أثناء إغلاقات الجائحة. لوائح رسمية لتنظيم بيانات مشتركي الاتصالات تسمح للشركات بمشاركة بيانات محددة مع البنوك منها رخصة القيادة، وبطاقة الرعاية الطبية، وأرقام جوازات السفر. وولاية كوينز لاند تُحذر مواطنيها من موجة أعاصير بداية الشهر المقبل. روسيا تهدد بمزيد من الانتقام القاسي ضد أوكرانيا فيما قوات بيلاروسيا تتحرك لنشر قواتها. SBS Arabic24 10/10/2022 11:17 Play