جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

لندن

بعد ثلاثة أيام من وفاتها، بدأت الملكة إليزابيث الثانية الأحد رحلة وداع مملكتها فغادر نعشها قصر بالمورال نحو إدنبره في اسكتلندا، قبل انتقاله الثلاثاء إلى لندن حيث ستُقام مراسم دفن رسميّة في 19 أيلول/سبتمبر.





خاركيف (اوكرانيا)

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أعلنت أوكرانيا الأحد أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية في شرق البلاد، بعدما تحدثت موسكو عن عملية انسحاب نتيجة هجوم كييف المضاد واسع النطاق.





ستوكهولم

بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الجريمة والتضخم، بدأ السويديون الأحد الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد وسط سيناريو غير مسبوق سيشهد إما قيام حكومة مدعومة من اليمين المتطرف وإما فوز اليسار بولاية ثالثة.





برشلونة (كاتالونيا، اسبانيا)

يتظاهر أنصار استقلال كاتالونيا الأحد في شوارع برشلونة رغم الانقسامات التي أضعفتهم في إطار تجمعهم التقليدي الذي يجري سنويا في 11 أيلول/سبتمبر، لكن بدون رئيس حكومة منطقتهم بيري أراغونيث الذي ينتقده جزء منهم بسبب حواره مع مدريد.





تبليسي

عثر علماء الآثار في جورجيا على سن يبلغ عمرها 1.8 مليون عام تعود إلى أجناس مبكرة من البشر، وقالوا إنها تقوي الاعتقاد بأن المنطقة كانت موطنا لواحدة من أقدم المستوطنات البشرية في عصور ما قبل التاريخ في أوروبا، وربما خارج أفريقيا بشكل عام.





جنين (الاراضي الفلسطينية)

أكدت مصادر أمنية وطبية فلسطينية الأحد وفاة شاب متأثرا بإصابته ليل الثلاثاء الأربعاء خلال عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة لهدم منزل منفذ هجوم دام في نيسان/أبريل الماضي.





عمان





حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي تستضيف بلاده نحو 1،3 مليون لاجىء سوري، الأحد، من "التدني اللافت" في الدعم الدولي للاجئين في المنطقة.





القاهرة

حكمت محكمة مصرية الأحد بالإعدام على قاض أدين بقتل زوجته التي كانت مذيعة تلفزيونية، وكذلك على شريكه في ارتكاب الجريمة، كما ذكرت وسائل إعلام حكومية.





اوتاوا

بعد نحو عام على فشلهم في الانتخابات التشريعية، انتخب المحافظون الكنديون زعيما جديدا لهم مساء السبت هو الشعبوي بيير بوالييفر الذي فرض نفسه على خصومه وسيكون على رأس التيار المُعارض لرئيس الوزراء جاستن ترودو.





طوكيو

يقترب إعصار "مويفا" "القوي جداً" الأحد من عدّة جزر في جنوب اليابان، ما دفع السلطات المحلية إلى دعوة السكان إلى الاحتماء من "الأمواج والرياح القوية" قبل أن يصل إلى اليابسة.





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