جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

ادنبره

سيتمكن البريطانيون اعتبارا من الاثنين من رؤية ملكتهم الراحلة عن قرب إذ سيسجى جثمانها الذي نقل إلى ادنبره مع انطلاق أسبوع وداع وصولا إلى الجنازة الوطنية في 19 أيلول/سبتمبر.





موسكو

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أعلن الكرملين الإثنين أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا سيستمر حتى "تحقيق الأهداف" في وقت انسحبت القوات الروسية من مناطق تابعة لكييف في الأيام القليلة الماضية.





طهران

أكدت إيران الإثنين استعدادها لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة "التصورات الخاطئة" بشأن أنشطتها، وذلك بعدما حذّرت الوكالة من أنها باتت غير قادرة على "ضمان" سلمية برنامج طهران النووي.



LISTEN TO أهم العناوين: الملك تشارلز يلقى أول خطاب له أمام النواب مؤكدا أن البرلمان هو الاداة الحية للديمقراطية -رئيس الوزراء يدافع عن قرار تعليق جلسات البرلمان الفيدرالي لمدة اسبوعين لوفاة الملكة - الامم المتحدة تؤكد وفاة ستة مهاجرين سوريين جوعا وعطشا في محاولتهم بلوغ إيطاليا SBS Arabic24 12/09/2022 10:34 Play

الرياض

أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء توقيف يمني أعلن في مقطع فيديو أنّه أدّى العمرة لروح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، منتهكاً بذلك "أنظمة وتعليمات" هذه المناسك ومخالفاً أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع أداء هذه الفريضة نيابة عن غير المسلمين.





عمان

تعرض عدة أشخاص من كادر مستشفى حكومي شمال الأردن إلى عدة طعنات نفذها شاب بعد تلقيه خبر وفاة والدته التي كانت تتلقى العلاج هناك، وبدأت القصة عندما أخبر الكادر التمريضي الشاب بوفاة وأمه، فقام أشقاؤه بتحطيم جهاز في غرفة العناية الحثيثة التي كانت ترقد فيها المتوفاة.





لندن

بعدما ثارت شكوك حول مصيرهما، وجد كلبا الملكة إليزابيث الثانية من يهتم بهما بعد وفاة العاهلة البريطانية الخميس عن 96 عاماً، إذ سيكونان في عهدة نجلها الأمير أندرو، وكشفت ناطقة باسم الأمير أندرو، ثالث أبناء الملكة، وباسم زوجته السابقة دوقة يورك ساره، أمس الأحد، أن الزوجين السابقين سيهتمان بالكلبين "مويك" و"ساندي"، وهما من نوع كورجي".





بروكسل

رفض الفرنسي صلاح عبد السلام المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في فرنسا لضلوعه في هجمات باريس 2015، المثول أمام المحكمة الإثنين في بروكسل في مستهل جلسات محاكمته لدوره في اعتداءات نفذتها نفس الخلية الجهادية في العاصمة البلجيكية في آذار/مارس 2016.





باريس

بعد أكثر من سبع سنوات ونصف السنة على الاعتداءات الصادمة التي استهدفت مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة ومتجرا يهوديا، تبدأ محكمة الاستئناف النظر في محاكمة داعمين مفترضين لمنفذ هذه الهجمات الجهادية الاثنين في باريس.





بكين

يتوجه الرئيس الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع إلى كازاخستان وأوزبكستان على ما ذكر الإعلام الرسمي الاثنين، في أول زيارة له خارج الصين منذ بدايات انتشار جائحة كوفيد-19.





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