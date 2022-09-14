جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

لندن

ينتظر أن يودع مئات الآلاف من البريطانيين اعتبارا من الأربعاء في لندن ملكتهم الراحلة إليزابيث الثانية التي تتمتع بشعبية كبيرة بعد حوالي أسبوع على وفاتها في اسكتلندا.





القدس

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قتل فلسطينيان كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وضابط إسرائيلي حسب الجيش، الأربعاء في تبادل لإطلاق النار قرب معبر بين إسرائيل ومدينة جنين الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.





عمان

تواصل فرق الإنقاذ الأربعاء البحث عن عشرة أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان ما زال عدد منهم على قيد الحياة، وفق ما صرح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول.





لندن

لن توجه الدعوة لسوريا لحضور جنازة الملكة إليزابيث لأن بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية معها، ويسري ذلك أيضاً على فنزويلا، كما أن أفغانستان لم تتم دعوتها بسبب الوضع السياسي الراهن هناك، إلى جانب روسيا وبيلاروسيا وميانمار.





طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رغبة بلاده في تطوير علاقتها مع الإمارات، مع عودة سفيرها الى طهران للمرة الأولى منذ 2016.





كييف

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء مدينة إيزيوم الاستراتيجية التي استعادتها القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف في شرق البلاد، في أول زيارة للأراضي المستعادة في هجوم مضاد.





عمان

فاجأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إحدى رقيبات السير من مديرية الأمن العام الأردني، عندما ترجل من مركبته لتحيتها وشكرها على أدائها المتميز، وقال الملك للملازم "علا الجالودي" بعد أن أوقف موكبه الرسمي خلال مسيره بالعاصمة الأردنية عمّان، والتي كان قد التقاها سابقاً في الميدان: "رفعتي معنوياتي اليوم" .





لندن

كشفت تقارير إعلامية عن المجوهرات التي سيتم دفنها مه الملكة الراحلة إليزابيث التي تحتوي على 46 عقداً و34 زوجاً من الأقراط و15 خاتماً و14 ساعة وخمس دلايات و98 دبوس، لكن من المحتمل أن تُدفن الملكة بخاتم زواجها وزوج من أقراط اللؤلؤ فقط.





يريفان

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الأربعاء الاتهامات بشن هجمات جديدة بعد يوم من أسوأ أعمال عنف بين البلدين منذ حرب 2020 بشأن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.





نور سلطان

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى كازاخستان الأربعاء في أول رحلة يقوم بها إلى الخارج منذ بداية انتشار جائحة كوفيد، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة نور سلطان.





طهران

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تطلع بلاده لقمة دول منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها روسيا والصين لاستكمال إجراءات عضويتها، وذلك قبيل مغادرته الأربعاء الى أوزبكستان لحضور القمة المقررة هذا الأسبوع.





مسقط

اندلع حريق في محرك طائرة تابعة لشركة "اير انديا اكسبرس" صباح الأربعاء في مطار مسقط الدولي، ما أدى إلى إجلاء ركابها بحسب ما أعلن مسؤولون الأربعاء.





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