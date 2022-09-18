جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

لندن

يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية في لندن، فيما يستمر للساعات الأربع والعشرين الأخيرة تقاطر المشيعين لوداعها.





يريفان

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استنكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأحد من يريفان الهجمات الأخيرة "غير المشروعة" التي تشنّها أذربيجان على أرمينيا حيث تجري زيارة، وذلك إثر مواجهات حدودية سجّلت هذا الأسبوع بين باكو ويريفان.





بشكيك

أعلنت وزارة الصحة في قرغيزستان الأحد أن 36 شخصا على الأقل قتلوا في المواجهات الحدودية الأخيرة مع طاجيكستان، في حصيلة جديدة لضحايا آخر موجة عنف بين البلدين الجارين في آسيا الوسطى.



LISTEN TO رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ينضم إلى زعماء العالم في لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث. دعوات لتعزيز حصول اللاجئين وطالبي اللجوء على التعليم العالي في أستراليا. غارات تركية على مواقع للجيش السوري قرب كوباني تؤدي الى مقتل ثلاثة أشخاص SBS Arabic24 18/09/2022 10:03 Play





بروكسل

اقترحت المفوضية الأوروبية الأحد على الدول الأعضاء تعليق دفع نحو 7,5 مليارات يورو من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات.





القاهرة

طمأن المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام الجمهور على صحة الفنان المصري المعروف، بعد انتشار أخبار عن إصابته بمرض الزهايمر، مؤكدا أن ما يتم تداوله عنه عبارة عن إشاعات كاذبة، وكانت مواقع التواصل قد ضجت بخبر تم تداوله على نطاق واسع عن إصابة "الزعيم" بالزهايمر، مستذكرين أيضاً فيلماً له بهذا الاسم.





روما

تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإلقاء أب سوري بأحد أطفاله في البحر بعد أن فارق الحياة عطشاً، خلال رحلة ذهاب بلا عودة إلى إيطاليا بحثاً عن حياة أفضل، وعاش ما يقرب من 32 مهاجراً مأساة حقيقية بعد أن نفد منهم الطعام والشراب والوقود خلال رحلة على أحد القوارب التي انطلقت من مدينة أنطاليا التركية إلى ميناء بوزالو في صقلية بإيطاليا في 27 آب/أغسطس الماضي.





كابول

دعت الأمم المتحدة سلطات طالبان مجدداً إلى اتخاذ "اجراءات عاجلة" لإعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان معتبرةً أن إغلاقها منذ عام "مخزٍ" و"لا مثيل له في العالم".





تايبيه (تايوان)

ضرب زلزال قوي جنوب شرق تايوان الأحد، ما أدى إلى انهيار ثلاثة مبان على الأقل في بلدة صغيرة وقطع طرق، لكن الأرصاد استبعدت حصول أمواج مد بحري في المنطقة.





ميناماتا (اليابان)

أخلى آلاف الأشخاص منازلهم وتوجّهوا إلى ملاجئ في جنوب غرب اليابان الأحد مع قرب وصول الإعصار "نانمادول" الذي دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لأكثر من أربعة ملايين السكان.





بكين

أودى انقلاب حافلة في جنوب غرب الصين بـ 27 شخصا الأحد، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي، في أكبر حادث سير مميت تشهده البلاد هذا العام.





بلغراد

تظاهر آلاف من افراد مجتمع الميم في بلغراد السبت تحت حماية مشددة من الشرطة رغم حظر "مسيرة فخر المثليين الأوروبية" من جانب السلطات.





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