جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

لندن

شاركت المملكة المتحدة بتأثر واضح في جنازة مهيبة للملكة إليزابيث الثانية "الفرحة" والمتفانية انتهت الاثنين بدقيقتي صمت في كاتدرائية ويستمنستر بحضور مئات قادة دول العالم في مراسم ترقى إلى مستوى شعبيتها العالمية.





كييف

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تسببت ضربة أوكرانية على دونيتسك عاصمة المنطقة الانفصالية التي تحمل الاسم نفسه، بمقتل 13 مدنيا، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الموالي لروسيا أليكسي كيمزولين.





تونس

يمثل كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه في الحركة وهو رئيس الحكومة السابق علي لعريض الاثنين للتحقيق معهما في تهم تتعلق ب"تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، وفقا لمراسل فرانس برس.







وارسو

وزعت وزارة الداخلية البولندية أقراص اليود على رجال الإطفاء في شتى أنحاء البلاد، وسط القتال الدائر حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، وأوضحت أن هذا إجراء يتم تطبيقه في حالات الطوارئ الإشعاعية النووية المحتملة.





طهران

أثارت تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأخيرة بشأن الهولوكوست غضباً في إسرائيل وحول العالم، وخلال مقابلة مع قناة "سي بي إس"، سئل رئيسي عما إذا كان يعتقد أن الهولوكوست قد حدثت بالفعل فرد رئيسي: "انظر، يجب التحقيق في الأحداث التاريخية من قبل الباحثين والمؤرخين. هناك بعض العلامات على حدوث ذلك. إذا كان الأمر كذلك، فعليهم السماح بالتحقيق والبحث".





برلين

يقوم المستشار الألماني أولاف شولتس في نهاية الأسبوع بزيارة رسمية لثلاث دول خليجية ولا سيما السعودية وعلى جدول أعماله أزمة الطاقة.





بيروت

سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع بدء المصارف الإثنين إقفالاً لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي.





طهران

استخدمت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في شمال غرب البلاد وقامت بـ"عدة اعتقالات"، بعد وفاة امرأة كانت موقوفة لدى "شرطة الأخلاق"، على ما أوردت وكالة فارس للأنباء.





كابول

سلمت حركة طالبان الاثنين الولايات المتحدة جنديا أميركيا سابقا في مقابل الافراج عن زعيم حرب سابق هو حليف كبير لنظام حركة طالبان على ما أعلن وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي.





نيويورك

طالب الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بـ"ضمانات" من جانب الولايات المتحدة بعدم عودتها عن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي الإيراني قبيل زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.





بكين

نددت بكين الإثنين بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أكد أن بلاده ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني، معتبرة أنها تشكل "انتهاكا خطرا" لسياسة واشنطن حيال الجزيرة.







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