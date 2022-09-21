جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

موسكو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء استدعاء مئات آلاف الروس للقتال في أوكرانيا محذرا الغرب من أن موسكو "ستستخدم كل الوسائل" المتاحة للدفاع عن نفسها. ورأى المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني الأربعاء أن التعبئة الجزئية التي أعلن عنها بوتين ستؤدي إلى "كارثة كبيرة".





كييف

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أعلنت كييف أنّها تبادلت الأربعاء مع موسكو عدداً قياسياً من أسرى الحرب بلغ 215 عسكرياً، بينهم قادة في كتيبة مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول والتي أصبحت أحد رموز مقاومة الغزو الروسي.





واشنطن

شكر البيت الأبيض الأربعاء كلّاً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها كييف مع موسكو بوساطة من الرياض وأطلقت بموجبها روسيا سراح عشرة أسرى حرب بينهم أميركيان.





نيويورك

رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 0,75 نقطة مئوية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك المزيد من الزيادات في المستقبل، في موقف شرس يثير مخاوف من حدوث ركود.





بروكسل

قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء أن التعبئة الجزئية لجنود احتياط روس تظهر أن بوتين ينوي مواصلة "التصعيد" في الحرب على أوكرانيا وتشكل "مؤشر يأس جديدا" لديه.





موسكو

أقرت روسيا الأربعاء بمقتل 5937 جنديا روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا نهاية شباط/فبراير وهي حصيلة أقل بكثير من التقديرات الأوكرانية والغربية.





بكين

دعت الصين الأربعاء إلى "وقف لإطلاق النار عبر الحوار والتشاور"، بعدما أعلن الرئيس الروسي تعبئة جزئية لاحتياطي الجيش الروسي.





طهران

توسّعت رقعة الاحتجاجات في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها على يد "شرطة الأخلاق"، فيما أفادت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان الأربعاء عن مقتل شخصين إضافيين من المحتجين الليلة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا قمع التظاهرات الى ستة.





تونس

يمثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق من جديد الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيق معه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.





تايبيه

عبرت مدمرة أميركية وفرقاطة كندية الثلاثاء مضيق تايوان في عملية مشتركة جديدة تهدف إلى تعزيز وضع الممر المائي كمسار دولي.





طوكيو

حاول رجل إضرام النار في نفسه الأربعاء في طوكيو قرب مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا احتجاجا على الجنازة الوطنية المقررة في 27 أيلول/سبتمبر لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، على ما ذكرت وسائل اعلام محلية.





لندن

سجّل الدولار قفزة الأربعاء إلى أعلى مستوياته خلال 20 عامًا مقابل مجموعة من العملات الكبرى الأخرى، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "التعبئة الجزئية" للقتال في أوكرانيا مؤكدًا أن بلاده مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية لحماية نفسها.







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