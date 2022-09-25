جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

باريس

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سلطات إنفاذ القانون إلى التعامل "بحزم" مع المتظاهرين بعد تسعة أيام من الاحتجاجات على وفاة شابة أثناء توقيفها لدى الشرطة قُتل فيها أكثر من 40 شخصا.





طهران

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت سفير بريطانيا للاحتجاج على ما وصفته بأنه "تحريض على أعمال شغب" تنتهجه شبكات تلفزة معارضة للنظام الإيراني تبث من لندن باللغة الفارسية.





روما

بعد السويد، حقق اليمين المتطرف انفراجة جديدة له في أوروبا، بفوز جيورجيا ميلوني في الانتخابات التشريعية الأحد في إيطاليا، حيث ستُتاح لحزب من الفاشيين الجدد فرصة حكم البلاد للمرة الأولى منذ عام 1945.



LISTEN TO أهم العناوين: - رئيس الوزراء يرأس وفداً استراليا الى اليابان لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي - البرلمان الفيدرالي يعود للانعقاد هذا الاسبوع وغلاء المعيشة على جدول الاعمال - ارتفاع حصيلة الوفيات جراء غرق زورق يحمل لاجئين قبالة السواحل السورية إلى 94 SBS Arabic24 25/09/2022 10:47 Play

براغ

اكتشف علماء آثار وهم ينقبون بالقرب من براغ في جمهورية التشيك بقايا هيكل من العصر الحجري أقدم من الأهرامات المصرية وهو عبارة عن مجمع غامض يعرف باسم "المستديرة، ويُعتقد أن مجتمعاً زراعياً قد تشكل منذ حوالي 7 آلاف عام في هذا المبنى الدائري، على الرغم من أن هدفه الحقيقي غير معروف.





كييف

أعلنت أوكرانيا أن مدينة أوديسا الساحلية (جنوب) تعرضت ليل السبت الأحد لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع، بعد يومين من هجوم روسي بطائرة مسيّرة مماثلة أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.





سيول

أطلقت كوريا الشمالية من جديد صاروخا بالستيا غير محدد في بحر الشرق على ما قال الجيش الكوري الجنوبي، بعد وصول حاملة طائرات أميركية تعمل بالطاقة النووية إلى المنطقة لإجراء تدريبات وقبل ايام من زيارة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لسيول.





مانيلا

ضرب الإعصار نورو الشديد القوة جزيرة لوزون الفيليبينية ذات الكثافة السكانية مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة ما أجبر المئات من السكان على إخلاء منازلهم.





طوكيو

كان آلاف الأشخاص محرومين من الكهرباء والمياه الجارية في وسط اليابان بعد مرور الإعصار تالاس الذي تسبب بمقتل شخصين فيما اعتبر ثالث في عداد المفقودين.





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