جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

موسكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاستفتاءات التي تنظمها موسكو في أربع مناطق في أوكرانيا تحتلها تهدف إلى "إنقاذ سكان" هذه المناطق، وقال خلال اجتماع حكومي إن "إنقاذ سكان كل هذه المناطق هو ... في صلب اهتمامات مجتمعنا وبلادنا بكاملها".





بيروت

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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي إلى جلسة نيابية الخميس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية ومالية عميقة تعصف بالبلاد.





باريس

قُتل أكثر من 75 شخصا في الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين إثر وفاة مهسا أميني في الاعتقال، كما أفادت منظمة حقوقية فيما تكثف دول غربية الضغط على الجمهورية الإسلامية لوقف العنف.



LISTEN TO أهم العناوين: الحكومة الفيدرالية تؤكد مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي في التحقيقات حول خرق بيانات اوبتاس - المدعي الفيدرالي العام يقول أن مفوضية مكافحة الفساد المقترحة لن تعقد جلسات علنية إلا في ظل ظروف خاصة - السلطات الموالية لموسكو تعلن نجاح استفتاءات الضم في عدة مناطق والامم المتحدة تتمسك بوحدة الاراضي الاوكرانية SBS Arabic24 27/09/2022 10:32 Play





الشارقة

في حالة نادرة عالميا، استقبل مستشفى في الإمارات، ثلاثة توائم إماراتيين غير متشابهين (غيث وشموخ وشيخة)، بفارق دقيقتين فقط بين الأول والثالث، بعد عملية قيصرية للأم البالغة من العمر 35 عاما.



موسكو

أعلن الرئيس الروسي أنه يتوقّع حصادًا "قياسيًا" يبلغ 150 مليون طن من الحبوب في روسيا خلال العام 2022، في وقت تتهم فيه موسكو العقوبات الغربية بعرقلة صادراتها خصوصًا إلى الدول الفقيرة.





جنيف

حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا بأن العالم مقبل على "ركود عالمي" في وقت يواجه "أزمات متعددة".





طوكيو

شاركت شخصيات يابانية وأجنبية عدة الثلاثاء في تكريم ذكرى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي قتل بالرصاص، في جنازة وطنية أثارت انقساما في البلد بين آلاف المواطنين الذين تهافتوا لوداعه وآخرين.





موسكو

رصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، على ما أفادت السلطات الدنماركية والسويدية الثلاثاء غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط "نورد ستريم 2" ما أثار شكوكًا حول أعمال تخريبية في الخطّين الخارجين عن الخدمة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.





مانيلا

تعهد بنك التنمية الآسيوي الثلاثاء بتقديم قروض بقيمة 14 مليار دولار على أربع سنوات لتعزيز الأمن الغذائي للدول الفقيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في ظل ارتفاع الأسعار في العالم والتغير المناخي.





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