جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

كييف

طالبت الخارجية الأوكرانية الأربعاء بزيادة "كبيرة" في المساعدة العسكرية الغربية لكييف غداة انتهاء استفتاءات نظمتها روسيا في أربع مناطق أوكرانية بهدف ضمها ما أثار تنديدا دوليا واسعا.





واشنطن

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أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء استعدادها لمساعدة حلفائها الأوروبيين بشأن أمن الطاقة وذلك بعد رصد حالات تسرب للغاز في خطوط أنابيب نورد ستريم وقالت إنها تنظر في ما إذا كان السبب يعود لعملية تخريب.



بيروت

بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أرجأ الرئيس بري الجلسة التي كانت مقررة أمس الأربعاء لانتخاب الرئيس.



بروكسل

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد يعتبر أن تسرب الغاز في خطي أنابيب تحت البحر يربطان روسيا بألمانيا هذا الأسبوع "ليس مصادفة" وسط مؤشرات على "عمل متعمد".





موسكو

أعلن الكرملين أنه من "الغباء والسخف" استنتاج أن روسيا كانت وراء تسرب الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم وواعتبرت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أن الرئيس جو بايدن "ملزَم" بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء ثلاث حالات تسرب للغاز في خطي نورد ستريم.





أربيل

قتل سبعة أشخاص وأصيب 28 آخرون على الأقلّ بجروح في قصف إيراني استهدف عدة مواقع لأحزاب كردية إيرانية معارضة، في إقليم كردستان العراق الأربعاء، وذكر بيان للخارجية العراقية أن العراق يعتزم استدعاء السفير الإيراني في بغداد للاحتجاج على القصف.





رام الله (الاراضي الفلسطينية)

قتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية لاعتقال "نشطاء" في مخيم جنين في الضفة الغربية صباح الأربعاء على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.





طهران

حذرت قيادة الشرطة الإيرانية الأربعاء من أن وحداتها ستواجه "بكل قوتها" المتظاهرين الذين يحتجون منذ 12 يوما على وفاة شابة كانت موقوفة لدى شرطة الأخلاق.





الفاتيكان

سيزور البابا فرنسيس البحرين من 3 إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر للمشاركة في منتدى للحوار بين الشرق والغرب، في أول زيارة لحبر أعظم إلى المملكة، على ما أعلن الفاتيكان الأربعاء.





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