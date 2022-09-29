جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

سيدني

تمكنت السلطات الأسترالية من ضبط نحو طنين من مادة "الميثامفيتامين" المخدرة داخل حاويات شحن في ميناء سيدني وذلك بالتعاون مع جمارك دبي، وهي أكبر عملية ضبط مخدرات في أستراليا منذ عام 2019.





موسكو

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أعلنت الرئاسة الروسية الخميس أن روسيا ستصادق الجمعة على ضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها، خلال مراسم تقام في الكرملين يلقي خلالها فلاديمير بوتين خطاباً.





إسطنبول

أقدم شاب تركي على قطع رأس والدته ورميه من شرفة المنزل في مدينة إسطنبول، ووقعت الجريمة المروعة الأسبوع الماضي بمنطقة بغجلار بمدينة إسطنبول التركية حيث أقدم شاب مدمن على المخدرات على قطع رأس والدته التي كان يتجادل معها وألقى بالرأس من شرفة المنزل إلى الشارع.





موسكو

أعلن الكرملين الخميس أنه يشتبه في "ضلوع" دولة أجنبية في تسرب الغاز من أربعة مواقع في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق، لكن بدون تسمية دولة معينة.





ستوكهولم

أفاد خفر السواحل السويديون وكالة فرانس برس عن رصد تسرّب للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم الذي يتعرّض لعمليات تخريب مزعومة، في بحر البلطيق.





سيول

أعلن الجيش في سيول الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد بعد ساعات على مغادرة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس كوريا الجنوبية حيث زارت المنطقة منزوعة السلاح.





برلين

حذّر وزير المال الألماني كريستيان لندر الخميس من أن برلين تعيش "حرب طاقة" مع روسيا بينما أعلنت حكومته عن صندوق جديد للحد من ارتفاع أسعار الطاقة فيما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة وتخفيف العبء عن المستهلكين الناجم عن التضخم الذي يستمر في الارتفاع منذ غزو روسيا لأوكرانيا.





بيروت

فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد جولة تصويت الخميس جرت في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنقضي مدة ولايته الشهر المقبل.





دبي

دعت 44 منظمة انسانية ودولية عاملة في اليمن الخميس أطراف النزاع إلى تمديد وتوسيع الهدنة التي من المقرر أن تنتهي الأحد، مذكرة أطراف الصراع بأن "مستقبل الشعب اليمني في أيديهم".





باريس

دانت فرنسا الضربات الإيرانية "العشوائية" التي استهدفت الأربعاء في كردستان العراق، مواقع لأحزاب كردية إيرانية معارضة تنتقد قمع التظاهرات في الجمهورية الإسلامية.





كابول

أطلق عناصر من حركة طالبان النار في الهواء الخميس لتفريق تجمع لنساء نُظّم أمام السفارة الإيرانية في كابول، دعماً للإيرانيات اللواتي يتظاهرنَ في بلادهن منذ أيام.





فنلندا

أعلنت الحكومة الفنلندية أنها ستغلق حدودها اعتباراً من منتصف ليل الخميس الجمعة أمام المواطنين الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية لفضاء شينغن، في مواجهة زيادة أعداد الوافدين من روسيا إلى أراضيها.





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