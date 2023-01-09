سكان مدينة داروين يشعرون بهزة أرضية بقوة 7.6 ضربت قبالة أندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء فيما اشارت تقارير ألى ان سكان مدينة داروين شعروا بهذه الهزة.





ووقع مركز الزلزال على مسافة 427 كيلومترا جنوب جزيرة أمبون الإندونيسية على عمق 95 كيلومترا.





كما أفادت وكالة الأرصاد الجوية في إندونيسيا عن هزّات ارتدادية بلغت قوتها 5,5 درجات.





وحذّرت الوكالة المحلية في البداية من احتمال حدوث تسونامي، ثم رفعت التحذير.



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وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى هزات أرضية وثوران براكين.





وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، ضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجات مقاطعة جاوا الغربية في جنوب شرق آسيا، مسفرا عن مقتل 602 شخص.



