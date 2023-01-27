سبعة قتلى في إطلاق نار أمام كنيس يهودي في القدس الشرقية

النقاط الرئيسية: صل إرهابي إلى كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب في القدس وأطلق النار على عدد من الأشخاص في الموقع

وزار نتانياهو في وقت سابق مكان الحادث وتحدث مع متواجدين في المكان، فيما هتف البعض بشعارات من بينها "الموت للعرب" و"الموت للمخربين"

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إطلاق النار، وقال عبر المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك "إنه من الشنيع للغاية أن الهجوم استهدف مكان عبادة

وقع إطلاق النار في حي نيفي يعقوب (النبي يعقوب) الاستيطاني في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.





وتزامن مع تزايد الدعوات الدولية للتهدئة بعد أن تبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ في وقت سابق الجمعة.





وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان "مساء اليوم، قرابة الساعة 20:30 (18:30 ت غ)، وصل إرهابي إلى كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب في القدس وأطلق النار على عدد من الأشخاص في الموقع".





وأكّد متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أنّ "سبعة أشخاص قتلوا" في إطلاق النار.



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وأعلنت الشرطة مقتل المنفذ، مؤكدة أنه شاب من القدس الشرقية يبلغ 21 عاما. ونشرت الشرطة صورة لسيارة تويوتا بيضاء قد اخترقها الرصاص من الأمام قالت إنها للمهاجم الذي أردته عند محاولته الفرار من المكان.





وأفادت خدمة الإسعاف "نجمة داود الحمراء" أن عدد قتلى وجرحى إطلاق النار بلغ عشرة أشخاص، من بينهم رجل يبلغ 70 عامًا وصبي يبلغ 14 عامًا.





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "سنتخذ خطوات فورية الليلة ردا على الهجوم وستسمعون عنها الليلة".





ودعا الإسرائيليين ألا يأخذوا القانون بأيديهم وقال "لدينا أجهزة شرطة ولدينا جيش".





وأضاف سيجتمع مجلس الأمن المصغر اليوم ونعلن عن النتائج.





وزار نتانياهو في وقت سابق مكان الحادث وتحدث مع متواجدين في المكان، فيما هتف البعض بشعارات من بينها "الموت للعرب" و"الموت للمخربين"، وفق مراسل فرانس برس.



"هجوم صعب ومعقّد"

ووصف مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي (يعكوف) شبتاي الهجوم في حديثه لوسائل الإعلام في مكان الحادث بأنه "أحد أسوأ الهجمات التي واجهناها في السنوات الأخيرة، هذا هجوم صعب ومعقد أوقع عددا كبير من الضحايا".





وقال شالوم بوروهوف وهو حلاق يعيش قرب الكنيس لوكالة فرانس برس إنه بعد سماعه طلقات نارية "نزل لمساعدة الناس".



وأضاف "رأيت الإرهابي يصل بسيارته، توقف في منتصف التقاطع وأطلق النار من سيارته" واستمر في إطلاق النار بينما كان الناس يأتون إلى مكان الحادث للمساعدة.





وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أن فلسطينيين احتفلوا بعملية الهجوم في عدة أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.





وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير انتقل إلى مكان الحادث بعيد وقوعه.





ودانت الولايات المتحدة الهجوم "المروع للغاية".





وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين "التزامنا أمن إسرائيل يبقى صارماً، ونحن على اتّصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".





بدورها، دانت فرنسا "الهجوم الإرهابي المروّع".





وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "هذا الهجوم على مدنيين في وقت الصلاة وفي اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة، شنيع للغاية".





كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إطلاق النار، وقال عبر المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك "إنه من الشنيع للغاية أن الهجوم استهدف مكان عبادة، وفي اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست".



"رد على مجزرة جنين"

يأتي ذلك غداة مقتل عشرة فلسطينيين الخميس قضى تسعة منهم في ما وصفته اسرائيل بعملية "لمكافحة الارهاب" في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.



وهذه واحدة من أعنف عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005.





وقالت إسرائيل إن العملية استهدفت نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي.





وقد تعهدت الجهاد الإسلامي وحركة حماس الحاكمة في قطاع غزة بالرد، وأطلقتا في وقت لاحق عدة صواريخ على الأراضي الإسرائيلية.





اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية معظم الصواريخ، ورد الجيش بضربات على أهداف لحماس في غزة.





ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات لدى الجانبين، لكن الفصائل المسلحة في غزة تعهدت بمزيد من الرد.





والجمعة، قال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع إن هجوم القدس "بداية الرد على جرائم حكومة المستوطنين الفاشية وآخرها مجزرة جنين".





بدوره، قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين "نبارك... عملية القدس الفدائية المباركة التي جاءت بالزمان والمكان المناسبين لترد على مجزرة جنين".





وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد دعا في وقت سابق إلى إنهاء "دوامة العنف هذه التي لا نهاية لها" في الضفة الغربية.





ودفعت عملية الجيش الإسرائيلي في جنين السلطة الفلسطينية لإعلان وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة.



"وضع حد لدوامة العنف"

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر إن "حالة من الذعر" سادت قسم الأطفال حيث تأثر بعض الأطفال من استنشاق الغاز المسيل للدموع.





وقال الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس إن "العملية لم تكن بعيدا عن المستشفى ومن المحتمل ان بعض الغاز المسيل للدموع تسرب من خلال نافذة مفتوحة".





وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية هذا العام إلى 30 بينهم مقاتلون ومدنيون قتل معظمهم برصاص القوات الإسرائيلية.





وأعلنت واشنطن الخميس أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن سيتوجه الأسبوع المقبل إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية حيث سيحض على "وضع حد لدوامة العنف التي أودت بالعديد من الأبرياء".





وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الجمعة أن الزيارة لا تزال قائمة.





ويأتي ارتفاع حصيلة القتلى في أعقاب العام الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية، بحسب الأمم المتحدة.





قُتل ما لا يقل عن 26 إسرائيليًا و200 فلسطيني في أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية عام 2022، معظمهم في الضفة الغربية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.





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