سائقة عجوز بعمر التسعين تقتل مراهقاً في سيدني

تم توجيه الاتهام لسيدة تبلغ من العمر 90 عامًا بقتل مراهق في حادث سير شمال غرب سيدني العام الماضي.

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اتهمت سيدة تبلغ من العمر 90 عامًا في حادث سير أسفر عن مقتل مراهق في شمال غرب سيدني العام الماضي.

النقاط الرئيسية
  • عجوز بعمر 90 عاما تدهس مراهقين وتتسبب بوفاة أحدهما في غرب سيدني
  • انحرفت السيارة عن مسارها واصطدمت بمراهقين يسيران على ممر المشاة
  • تم توجيه تهمة القيادة بتهور للمرأة وستمثل أمام المحكمة في مايو المقبل
في حادثة غريبة، ألقت شرطة نيو ساوث ويلز القبض على سيدة عجوز تبلغ من العمر 90 عاما إثر تورطها في حادث سير مأسوي بغرب سيدني العام الماضي.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ لمنطقة كارلينجفورد في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في أعقاب حادث سير مروع.
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وأشارت تقارير هيئة الطوارئ إلى أن سيارة انحرفت عن مسارها في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا بشارع ريمبرانت واصطدمت بصبيين مراهقين يسيران على ممر المشاة.

وتوفي مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا في مكان الحادث، بينما نُقل آخر (17 عامًا أيضًا) إلى المستشفى بعد إصابته بجروح في الرأس.

وتعرضت المرأة لعدة جروح في ساقها، وتم نقلها إلى المستشفى حيث خضعت لفحص إلزامي.
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وقامت الشرطة حينها بفرض سياج أمني حول موقع الحادث وتفقد عناصر التحقيقات الجنائية الأدلة للوقوف على ملابسات الحادث.

وأمس الأحد وجهت إليها تهمة الإهمال في القيادة مما أدى إلى القتل الخطأ، وستمثل أمام محكمة بيروود المحلية في 15 مايو/آيار المقبل.

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نشر في: 20/03/2023 12:53pm
آخر تحديث: 20/03/2023 2:00pm
By AAP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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