البنك الدولي:5,1 مليارات دولار قيمة الأضرار في سوريا جراء الزلزال

أعلن البنك الدولي الجمعة أن الزلزال البالغة قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر وهزاته الارتدادية الكثيرة التي ضربت شمال سوريا، تسببت بأضرار تقدر بنحو 5,1 مليارات دولار.

Turkey-Syria Earthquak

The survivors of the devastating earthquake in the city of Jenderes in the countryside of Aleppo, northwestern Syria, on February 27, 2023, are searching between the ruins of their destroyed homes for the remains of their homes and their belongings buried under the ruins of the devastating earthquake, while others sit over the rubble, taking a break after a long effort. (Photo by Rami Alsayed/NurPhoto) (Photo by Rami Alsayed / NurPhoto / NurPhoto via AFP) Source: NurPhoto / RAMI ALSAYED/NurPhoto via AFP

النقاط الرئيسية:
  • أعلن البنك الدولي الجمعة أن الزلزال البالغة قوته 7,8 درجات تسببت بأضرار تقدر بنحو 5,1 مليارات دولار
  • أوضح البيان أن الأضرار يتركز نصفها في محافظة حلب
  • ارتفع عدد قتلى الزلزال إلى ما يقرب من 6 آلاف في سوريا التي دمرتها حرب أهلية
كانت هذه المنطقة السورية المتضررة من الزلزال قد تأثرت في شكل خاص جراء الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011. والأضرار التي سببتها الزلازل تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتشمل أربع محافظات يقيم فيها 10 ملايين شخص بينهم العديد من النازحين داخليا.

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في بيان إن "هذه الخسائر تضاف إلى سنوات من الدمار والمعاناة والمصاعب التي يعيشها الشعب السوري. يُتوقع أن تؤدي الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر في آفاق النمو".

ويدرك البنك الدولي أن هذا التقدير يمكن أن يكون غير نهائي نظرا إلى نقص المعلومات المتعلقة بالوضع على الأرض، مشيرا إلى أن نطاق التقييم يتراوح من 2,7 مليار إلى 7,9 مليارات دولار.
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وأوضح البيان أن الأضرار يتركز نصفها في محافظة حلب.

والتقديرات لا تأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي، ولا سيما في حلب والمرقب وكوباني، المناطق التي دمرت بالفعل إلى حد كبير خلال النزاع، وهو تراث "تضرر بشدة لكن يصعب تحديد قيمة" هذا الضرر.

ارتفع عدد قتلى الزلزال إلى ما يقرب من 6 آلاف في سوريا التي دمرتها حرب أهلية خلفت نحو نصف مليون قتيل وشردت الملايين ودمرت البنية التحتية.

كذلك أدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.

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نشر في: 4/03/2023 2:44pm
By AFP - SBS
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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