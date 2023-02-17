الزيادة في مدراء القطاع العام يكلف دافعي الضرائب 800 مليون دولار سنويًا في نيو ساوث ويلز

ارتفع عدد كبار المديرين التنفيذيين من 708 في عام 2010 إلى 3680 في عام 2021.





وقال وزير الخزانة في حزب المعارضة الفيدرالية دانيال موخي يوم الجمعة إنه مع حصول المدير التنفيذي المتوسط على 256 ألف دولار سنويًا، ارتفعت أجورهم بنحو 800 مليون دولار سنويا.





"إنه لأمر صادم أن يكون (رئيس الوزراء) سعيد بدفع هذا المبلغ، لكنه لن يفكر حتى في إعطاء زيادة عادلة في الأجور لمعلمينا وممرضاتنا ومسعفينا وعاملي الرعاية الصحية - ناهيك عن التفاوض لرفع الأجور".





"اثنا عشر عاما من هذه الحكومة خلقت فائضا من كبار البيروقراطيين وعجزا في العمال الأساسيين."





في السنوات الأخيرة لحكومة حزب العمال السابقة، تم تقليل عدد المناصب التنفيذية العليا بمقدار 171، تاركًا تنفيذيًا واحدًا لكل 400 موظف حكومي.



لاحظ أعضاء محكمة التعويضات المتعددة أن هذه نسبة "صغيرة جدًا".





في عام 2021، أشرف تنفيذي واحد على 115 موظفًا في المتوسط.





خلال نفس فترة 11 عامًا، نمت أعداد المعلمين في نيو ساوث ويلز بنسبة 7.1 بالمئة - وهو النمو الأبطأ بالمقارنة مع الولايات الأخرى.





ومع جميع موظفي الدعم المتخصص والموظفين الإداريين مثل مساعدي المعلمين، زادت الأرقام بنسبة 14.6 بالمئة.





وقالت المتحدثة باسم التعليم عن حزب العمال برو كار: "يواصل وزير التعليم الإصرار على أن نقص المعلمين يمثل مشكلة على مستوى البلاد، لكن هذه البيانات تظهر أن نيو ساوث ويلز تسجل أكبر انخفاضات وأبطأ عملية توظيف بالمقارنة مع أماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد".





في غضون ذلك، كشف حزب الخضر يوم الجمعة عن سياسة انتخابية لمنح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا حق التصويت اعتبارًا من عام 2024.





وقالت المتحدثة باسم الحزب أبيجيل بويد إن الدليل العالمي قاطع على أن منح الشباب حق الاقتراع جلب مجموعة من الفوائد، بما في ذلك الزيادة في المشاركة السياسية والثقة في الديمقراطية.





اعتبرت المحكمة العليا لنيوزيلندا، في نوفمبر / تشرين الثاني، أن الحد الأدنى لسن الاقتراع هو 18 عامًا تمييزيًا، بعد حملة من مجموعة تسمى "اجعلوه 16".



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