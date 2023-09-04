مصرع مراهقين في حادث تصادم دراجتين ناريتين في ملبورن

النقاط الرئيسية مصرع مراهقين في حادث تصادم دراجتين ناريتين في غرب ملبورن

إصابة طفلين في الحادث ونقلهما إلى المستشفى في حالة خطرة

فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث

لقي مراهقين مصرعهما وأصيب طفلان بجروح خطيرة في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين غرب ملبورن.





وأفادت الشرطة بأن شابة من منطقة ألتونا ميدوز تبلغ من العمر 18 عامًا توفيت في مكان الحادث، وتم نقل صبي يبلغ من العمر 17 عامًا من ضاحية هوبرز كروسينج إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرةـ، وتوفي في المستشفى لاحقا.



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كما تم نقل صبي يبلغ من العمر 6 سنوات وصبي آخر يبلغ من العمر 11 عامًا إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة، بينما تم نقل رجل من منطقة ألتونا ميدوز يبلغ من العمر 43 عامًا إلى المستشفى مصابًا بجروح سطحية.





وتقول الشرطة إن الظروف واللامبسات المحيطة بالحادث لم يتم تحديدها بعد.





وقال المحقق الرقيب بول لينهام من وحدة التحقيق أن عائلة الضحايا لم يكونوا على استعداد للتحدث إلى الشرطة حول كيفية وقوع الحادث.



وأشار لينهام إلى أن حوالي 50 شخصًا تجمعوا حول مكان الحادث، وحث أي شخص شهد الحادث على الاتصال بالشرطة.





وتناشد الشرطة أي شخص شهد الحادثة، أو لديه لقطات أو معلومات على الاتصال بـ Crime Stoppers على الرقم 1800333000.



