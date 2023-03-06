لأي مدى تريدون أن تتدخل الحكومة الفدرالية في حياتكم؟ استطلاع يجيب

النقاط الرئيسية
- وجدت دراسة أن عدداً أقل من الأستراليين يعتقدون أن الحكومة الفيدرالية ينبغي أن تلعب دوراً كبيراً في حياتهم اليومية
- يأتي ذلك بالمقارنة مع مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19
- وجدت النتائج أن المشاركين يعتبرون أن أهم دور للحكومة هو توفير وظائف للأشخاص الذين يريدون وظيفة
وجد تقرير جديد صادر عن باحثين في الجامعة الوطنية الأسترالية أنه بينما لا تزال الثقة في الحكومة الفيدرالية قوية، يعتقد عدد أقل من الأستراليين أن الحكومة يجب أن تلعب دوراً في توفير الخدمات الأساسية.
الاستطلاع الذي شمل أكثر من 3,300 شخص وأجري في كانون الثاني/يناير هو جزء من استطلاع يهدف لتتبع مدى تأثيركوفيد-19 منذ أوائل عام 2020.
ووجدت النتائج أن المشاركين يعتبرون أن أهم دور للحكومة هو توفير وظائف للأشخاص الذين يريدون وظيفة، حيث قال 73.1 في المائة منهم إنها كانت أولوية قصوى.
ومع ذلك، انخفضت هذه الأرقام عن مستواها السابق البالغ 77.7% في العام السابق.
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