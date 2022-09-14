مقتل خمسة اشخاص واصابة 14 آخرين في انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان

النقاط الرئيسية مقتل خمسة أشخاص واصابة 14 آخرون بجروح في انهيار مبنى قديم في عمان

السلطات الأردنية تحقق في سبب انهيار المبنى السكني

منطقة جبل اللويبدة تعد من أقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين

قال عامر السرطاوي المتحدث باسم مديرية الامن العام في بيان إن "حصيلة ما تم التعامل معه من فرق الانقاذ في العمارة المنهارة في عمان بلغ خمس وفيات بالإضافة الى 14 مصابا".





وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل ثلاثة أشخاص في مبنى سكني مأهول في منطقة جبل اللويبدة وسط العاصمة عمّان.





وقال السرطاوي إن "مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا زالت تتعامل مع الحادثة والعمل جار للبحث" عن مفقودين آخرين.





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وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، لقناة "المملكة" الرسمية، إن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيرا الى انه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة".



Rescue teams of the Jordanian Civil Defense carry a resident of a four-story residential building that collapsed, killing several people and wounding others, in the Jordanian capital of Amman, on Tuesday Sept. 13, 2022. It was not immediately clear by the authorities what brought down the building, which state media said was an older structure. The Public Security Directorate said rescuers were still searching for survivors. (AP Photo/Raad Adayleh) Source: AP / Raad Adayleh/AP وبحسب مراسلة وكالة فرانس برس تفقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزراء الداخلية والصحة والدولة لشؤون الإعلام، مكان الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ والإخلاء.





وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول للصحافيين في مكان الحادث إن "رئيس الوزراء أوعز لأمين العاصمة والمسؤولين البحث عن الأسباب التي أدت إلى انهيار هذه العمارة".





وأكد مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن "النيابة العامة باشرت التحقيق في إنهيار المبنى".





تعد منطقة جبل اللويبدة من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.



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