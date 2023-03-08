إضراب عمال الوقود يهدد بتعطيل رحلات مطار ملبورن

Key Points صرحت نقابة عمال النقل أن هذا الإضراب الصناعي هو بمثابة دفعة لتحسين الأجور وظروف العمال الذين توظفهم مجموعة Rivet.

قالت شركة Rivet في بيان لها أنها "أصيبت بخيبة أمل شديدة" لعدم تمكنها من التوصل إلى نتيجة للمناقشات، وإنها تتفهم أن ذلك سيكون له تأثير كبير على المسافرين

لا تتوقع كانتس أي تأثير مادي على رحلاتها اليوم إذ أن فريق العمل قد وضع حلولاً بديلة

ينظم العمال الذين يزودون بالوقود كانتاس وطائرات دولية أخرى إضراباً لمدة 24 ساعة، بدءاً من الساعة 4 صباح اليوم إلى 4 صباحًا يوم الخميس، مما سيهدد بتعطيل الرحلات الجوية.





صرحت نقابة عمال النقل أن هذا الإضراب الصناعي هو بمثابة دفعة لتحسين الأجور وظروف العمال الذين توظفهم مجموعة Rivet.





وقال مساعد سكرتير فرع الاتحاد الفيكتوري، ميم سليمان، أن الشركة يجب أن تستجيب لطلبات العمال بالحصول على أجور وظروف عمل مستدامة وذلك لتجنب حدوث تأخيرات في الرحلات الجوية من ملبورن.





قال سليمان: "على مدى عام، حاول المتعهدون بإعادة التزويد بالوقود في التوصل إلى اتفاق عادل، لكنهم واجهوا بدلاً من ذلك تجميدًا في الأجور الأساسية مما يؤثر على رواتبهم الآن وعلى المدى الطويل في المستقبل".





وأضاف: "في أزمة تكلفة المعيشة الحالية، من غير المقبول أن نتوقع من العمال تحمل المزيد من المسؤوليات والعمل بجدية أكبر لتغطية نفقاتهم، فهم يعملون في واحدة من أخطر الوظائف في المطار، ومع ذلك تم دفعهم إلى أقصى الحدود بينما فشلت الأجور والظروف في جذب المزيد من الناس لتقاسم العبء."



وقال سليمان أن الاضراب كان الخيار الوحيد المتبقي لإيصال الشركة إلى اتفاق عادل ومستدام.





أما شركة Rivet، فقالت في بيان لها أنها "أصيبت بخيبة أمل شديدة" لعدم تمكنها من التوصل إلى نتيجة للمناقشات، وإنها تتفهم أن ذلك سيكون له تأثير كبير على المسافرين.





ومع ذلك، أوضحت الشركة أنه لا يمكنها الموافقة على المطالبات التي قدمها الاتحاد فقد عانت الشركة كثيراً من أجل الاستمرار خلال جائحة كورونا وهي تسعى اليوم إلى تعويض الخسارة، وزاد عليها الآن مطالبة بزيادة فورية بنسبة 12 في المائة في الأجور.



"نحن واحدة من الشركات الأعلى أجراً في هذا المجال من حيث الرواتب، ونحن ملتزمون بعقود سابقة مع عملائنا الذين يمثلون شركات كبيرة متعددة الجنسيات، وإن قرار النقابة بالإضراب لن يؤدي في النهاية إلا إلى خلل في العمل وإخراج الموظفين من وظائفهم."





وقالت متحدثة إن كانتاس لا تتوقع أي تأثير مادي على رحلاتها اليوم إذ أن فريق العمل قد وضع حلولاً بديلة ومنها نقل طائرة احتياطية من سيدني إلى ملبورن بأقصى كمية من الوقود التي يمكن أن تحملها واستخدامها لملء طائرات أخرى.





قال متحدث باسم مطار ملبورن إن المطار سيعمل مع شركات الطيران لضمان الحد الأدنى من الإزعاج للمسافرين.





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