جوليا غيلارد تؤكد أن وفاة الملكة يعيد فتح النقاش حول مستقبل استراليا

رئيسة الوزراء السابقة تقول إن التخطيط لاجراء استفتاء حول التحول الى "جمهورية" قد يستغرق سنوات

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Former Australian Prime Minister Julia Gillard speaks at a press conference during a visit to Cabra Dominican College on May 20, 2022 in Adelaide, Australia. Source: Getty

قالت رئيسة الوزراء السابقة جوليا غيلارد إن وفاة الملكة إليزابيث الثانية ستفتح من جديد الأفكار حول مستقبل أستراليا كجمهورية.

وقالت غيلارد لشبكة أي بي سي الاخبارية إن التخطيط للاستفتاء من المحتمل أن يستغرق عدة سنوات، لكن هذه المناقشات قد تبدأ بعد جنازة الملكة الراحلة.
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واضافت غيلارد إنه ينبغي عدم التسرع في مناقشة الترتيبات الدستورية الأسترالية حالياً لأن التوقيت غير مناسب خاصة وإن الوقت قد حان لتكريم تفاني الملكة إليزابيث في أداء الواجب.

تصريحات غيلارد هذه جاءت بالتزامن مع مغادرة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على رأس وفد أسترالي رفيع المستوى إلى جانب الحاكم العام ومسؤولين آخرين متوجهين إلى لندن الليلة الماضية.

ومن المقرر أن يعقد البانيزي عدة اجتماعات ثنائية في لندن، حيث سيحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

كما أكد أنه سيلتقي بالملك الجديد، وكذلك برئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس ، وسيجتمع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
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نشر في: 16/09/2022 7:48am, آخر تحديث: 16/09/2022 8:17am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS