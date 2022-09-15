جوليا غيلارد تؤكد أن وفاة الملكة يعيد فتح النقاش حول مستقبل استراليا

قالت رئيسة الوزراء السابقة جوليا غيلارد إن وفاة الملكة إليزابيث الثانية ستفتح من جديد الأفكار حول مستقبل أستراليا كجمهورية.





وقالت غيلارد لشبكة أي بي سي الاخبارية إن التخطيط للاستفتاء من المحتمل أن يستغرق عدة سنوات، لكن هذه المناقشات قد تبدأ بعد جنازة الملكة الراحلة.



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واضافت غيلارد إنه ينبغي عدم التسرع في مناقشة الترتيبات الدستورية الأسترالية حالياً لأن التوقيت غير مناسب خاصة وإن الوقت قد حان لتكريم تفاني الملكة إليزابيث في أداء الواجب.





تصريحات غيلارد هذه جاءت بالتزامن مع مغادرة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على رأس وفد أسترالي رفيع المستوى إلى جانب الحاكم العام ومسؤولين آخرين متوجهين إلى لندن الليلة الماضية.





ومن المقرر أن يعقد البانيزي عدة اجتماعات ثنائية في لندن، حيث سيحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية.



