فاجعة في كانبرا: مصرع 4 أشخاص في حادث سير مروع

استيقظت العاصمة كانبرا على صباح مرعب لعطلة عيد الفصح بعد مقتل أربعة أشخاص وإصابة شخص آخر في اصطدام سيارتين على الحدود مع نيو ساوث ويلز.

UTE CRASH NSW ACT BORDER

A road closure is seen between the town of Hall and Murrumbateman, Friday, April 7, 2023. The Barton Highway has been closed after four people died in a head-on collision between two utes near the ACT and NSW border. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث سير مروع بكانبرا
  • وقع الحادث بعد اصطدام سيارتي نقل على أحد الطرق السريعة بين حدود كانبرا ونيو ساوث ويلز
  • فتحت الشرطة تحقيقا وتم فرض سياج أمني حول موقع الحادث
وقع الحادث صباح الجمعة على أحد الطرق السريعة بالقرب من الحدود بين كانبرا ونيو ساوث ويلز، حيث حضر طواقم الطوارئ من كلا الجانبين إلى مكان الحادث.

هذا وقد تواجدت مروحيات الانقاذ بموقع الحادث للمساعدة في إنقاذ الركاب.
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وأكدت هيئة الإسعاف في كانبرا وفاة سائقة وراكب من المركبة الأولى، وكذلك السائق وراكب من السيارة الثانية، بينما تم نقل الشخص الخامس إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقع الحادث بين سيارتي ربع نقل على طريق بارتون السريع حوالي الساعة 6.45 من صباح اليوم.

ونشرت هيئة Fire and Rescue NSW إن فرق الإنقاذ عملت على إخراج الركاب من السيارتين في الساعة 8:30 من صباح اليوم.

أدى الحادث المميت إلى إغلاق طريق بارتون السريع في كلا الاتجاهين جنوب ضاحية مورومباتمان.
UTE CRASH NSW ACT BORDER
A road closure sign is seen between the town of Hall and Murrumbateman, Friday, April 7, 2023. The Barton Highway has been closed after four people died in a head-on collision between two utes near the ACT and NSW border. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE
تم حث سائقي السيارات على تجنب المنطقة وتم إخبار الشاحنات الكبيرة بضرورة استخدام طريق أخرى للعبور إلى نيو ساوث ويلز والعكس.

ولم تعلن الشرطة عن موعد إعادة فتح الطريق السريع للمرور.

أقامت الشرطة سياجا أمنيا حول موقع الحادث وحثوا أي شخص لديه لقطات مصورة أو أي معلومات أخرى عن الحادثة على الاتصال بـ Crime Stoppers.
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ولم يحدد المحققون بعد الظروف الدقيقة التي أحاطت بالحادث، وسيقومون بإعداد تقرير للطبيب الشرعي عن ملابسات الحادث.

جدير بالذكر أن الشرطة أعلنت عن تطبيق نظام خصم النقاط المضاعف ( Double Demerits) للسلوك المتهور أثناء القيادة مثل السرعة المفرطة واستخدام الهاتف المحمول ابتداءً من الأمس وحتى مساء يوم الاثنين المقبل في ولاية نيو ساوث ويلز.

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نشر في: 7/04/2023 1:33pm
By AAP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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