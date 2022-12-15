تطور مثير في حرب العصابات: اتهام رجل رابع باغتيال محمود "براوني" أحمد في جنوب غرب سيدني

وجهت اتهامات لرجل رابع لدوره المزعوم في مقتل محمود "براوني" أحمد في جنوب غرب سيدني قبل نحو ثمانية أشهر والمعروف بصلته بالعصابات المنظمة.

SYDNEY MAHMOUD AHMAD SHOOTING ARREST

A supplied image shows NSW Police arresting a man accused of supplying the cars used in the murder of Sydney underworld figure Mahmoud ‘Brownie’ Ahmad, in Sydney, Wednesday, December 14, 2022. Credit: NSW POLICE/PR IMAGE

النقاط الرئيسية
  • تم توجيه الاتهام لرجل رابع لدوره المزعوم في مقتل محمود "براوني" أحمد في جنوب غرب سيدني قبل نحو ثمانية أشهر
  • داهم المحققون أربعة منازل في كانتربري وريفروود ولاكيمبا وروسلاندز في وقت مبكر من يوم الأربعاء
  • صادرت الشرطة 60 ألف دولار نقداً وهواتف محمولة ونظام كاميرات مراقبة ووثائق ومواد أخرى يقولون إنها ذات صلة بالتحقيق
كان قد تم إطلاق النار على الرجل البالغ من العمر 39 عاماً في أحد شوارع Greenacre في 27 نيسان/أبريل حوالي الساعة 9:30 مساءً.

وتم التحقيق في الجريمة من قبل محققين تابعين لفريق يحمل اسم Strike Force Betta ، لكنها أصبحت لاحقاً جزءاً من التحقيقات المستمرة التي أجراها فريق Erebus في عمليات إطلاق النار وأنشطة الجريمة المنظمة في جميع أنحاء سيدني.

وسبق أن اتُهم ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 26 و37 و49 عاماً لتورطهم المزعوم في الجريمة وما زالوا يحاكمون في تلك القضية.
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وداهم المحققون أربعة منازل في كانتربري وريفروود ولاكيمبا وروسلاندز في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وصادروا 60 ألف دولار نقداً وهواتف محمولة ونظام كاميرات مراقبة ووثائق ومواد أخرى يقولون إنها ذات صلة بالتحقيق.

وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عاماً في منزل بمنطقة كانتربري واقتيد إلى مركز شرطة بيروود، حيث تم اتهامه بالاشتراك في ارتكاب جريمة القتل، والمشاركة في جماعة إجرامية واستخدام وثيقة مزيفة.

وسوف تزعم الشرطة في المحكمة أن الرجل متورط في توفير السيارات المستخدمة في مقتل أحمد.

وتم رفض الإفراج عنه بكفالة ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة بيروود المحلية اليوم الخميس.
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نشر في: 15/12/2022 11:50am
المصدر: AAP