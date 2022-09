من شوارع باريس اللامعة إلى مطابخ سيدني: استمتعوا بأشهى الوصفات في برامج الطهي الجديدة على SBS

النقاط الرئيسية Guillaume’s Paris و Dishing It Up هما بمثابة احتفالين رائعين بالطعام والثقافة.

الطاهي الفرنسي غويلوم براهيمي سيقدم لنا وصفات متنوعة من جميع أنحاء فرنسا.

تشتعل مطابخ المشاركين في برنامج Dishing It up الذين يحاولون طهي وصفات أشهر الطباخين.

يستكشف كلا البرنامجين رغبتنا المستمرة كبشر في اكتشاف المأكولات من جميع أنحاء العالم وإبداعها والاستمتاع بها مع تسليط الضوء على لائحة SBS المتنوعة لمحتوى الطعام.



قالت إميلي غريغز، رئيسة قسم الطعام والترفيه في SBS: "يعد و Dishing It Up بمثابة احتفالين رائعين بالطعام والثقافة. فقد نشأ كلا المفهومين من شغف ورغبة في ترفيه وإثارة وتثقيف الأستراليين حول علاقتنا الدائمة مع الطعام. فمن جمال وسحر البيتزا الباريسية إلى حوادث المطبخ المرحة في Dishing It Up، كل عرض لديه شيء للجميع".



يأخذنا الشيف الفرنسي غويلوم براهيمي في برنامج Guillaume’s Paris إلى شوارع باريس النابضة بالحياة ليجلب للمشاهدين نظرة خاطفة على ثقافة الطعام الرائعة في المدينة. وسيبدأ العرض بحلقة مزدوجة يوم الخميس 22 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 7.30 مساءً على SBS و SBS Food وSBS On Demand.



French Chef Guillaume Brahimi Source: SBS وقال غويلوم براهيمي: "لقد ولدت في باريس، ولم أتخيل مطلقًا في كل أيام نشأتي في هذه المدينة أنني سأقوم بعمل سلسلة أصطحب فيها الناس في رحلة عبر كل الدوائر الفرنسية. وبغض النظر عن المنطقة أو الحرفة، فأنا أشعر بالرهبة من العديد من الحرفيين المختلفين.



من هؤلاء الفنانين، صانع الجبن والخباز وصانعي الجعة ومزارعي الفاكهة والخضروات والأشخاص الذين يخدمون كل شيء فيما بينهم، كلهم ملتزمون بمهنتهم والقيام بذلك بشكل رائع كل يوم. كل هؤلاء الأشخاص يجعلون من باريس ما هي عليه، وآمل أن يستمتع المشاهدون بمشاهدتها بقدر ما فعلت أنا، وأكثر من ذلك، آمل أن تضيف إلى مغامراتهم يومًا ما".



French Chef Guillaume Brahimi Source: SBS في برنامج الطهي المنزلي الجديد الممتع من SBS Dishing It Up، يختبر أستراليون عاديون وصفات مشاهير الطهاة لمعرفة ما إذا كانت مثيرة للإعجاب في الواقع كما تبدو على شاشاتنا. وسيبدأ عرضه يوم الخميس 29 أيلول/سبتمبر الساعة 7.30 مساءً على SBS و SBS Food و SBS On Demand.



Dishing It Up cast Source: SBS في هذه السلسلة المكونة من ثمانية أجزاء، يدعو ستة ثنائيين الكاميرات إلى مطابخ منازلهم ويحاولون طهي أطباق لذيذة ابتكرها طهاة مشهورون مثل دونا هاي، وآدم لياو ، وبوه لينج يو، وميغيل مايستري، وماتي ماثيسون وغيرهم الكثير لمعرفة ما إذا كانوا لديهم الخبرة والصبر والدقة لإتقان وصفاتهم الماهرة.





وقالت المنتجة ميشيل غالوزو أن برنامج Dishing It Up هو عرض لا مثيل له، فلا توجد فيه منافسة أو دراما مصنّعة ولا حتى جائزة، بل يكمن جماله في أنه حقيقي وخام وقابل للربط، وهو تناقض صارخ مع عروض الطهي المشهورة المثالية التي اعتدنا عليها.



French Chef Guillaume Brahimi Source: SBS

برنامج Guillaume’s Paris

تنتقل هذه السلسلة المكونة من عشرة أجزاء عبر جميع مقاطعات باريس العشرين، وتعرض أفضل ما في فن الطهي الباريسي. بحيث سيجول غويلوم في جميع أرجاء مدينة الحب بدون استثناء، وسيكتشف أفضل الطهاة الحائزين على نجمة ميشلان الذين افتتحوا أماكن للوجبات السريعة والمطاعم الشعبية المتزايدة المتخصصة في المأكولات العالمية في المجتمعات اليهودية والآسيوية.



تستكشف السلسلة أيضًا أكبر سطح حديقة في أوروبا، والذي تبلغ مساحته 14000 متراً مربعاً، وينتج مئات الكيلوجرامات من الفاكهة والخضروات يوميًا.



French Chef Guillaume Brahimi Source: SBS كما سيقوم غويلوم أيضًا بطهي 20 وصفة فرنسية من شأنها أن تشعل براعم التذوق لديك، مستوحاة من كل منطقة وباستخدام المكونات المحلية التي يتم الحصول عليها من جميع أنحاء المدينة.



سيبدأ عرض Guillaume’s Paris يوم الخميس 22 أيلول/سبتمبر الساعة 7.30 مساءً على SBS و SBS Food و SBS On Demand وينتقل إلى الساعة 8 مساءً اعتباراً من 29 أيلول/سبتمبر.



ستتوفر الوصفات والمزيد من Guillaume’s Paris على موقع SBS Food ، كما يمكنكم أن انضموا إلى المحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي على هاشتاغ #GuillaumesParis



Dishing It Up cast Source: SBS

برنامج Dishing It up

يضع Dishing It Up وصفات أشهر الطهاة قيد الإختبار مع أقسى النقاد على الإطلاق ألا وهم طهاة المنازل المسلحين بأواني مطابخهم الخاصة فقط، حيث تندلع الفوضى وهم يحاولون اتباع طهاة المشاهير ويشاهدون خطوة بخطوة بينما تتكشف الوصفات.





من حوادث الطبخ إلى القياسات المضللة وأعطال الأجهزة، يكشف Dishing It Up الحقائق المرحة في منازل الطهاة الذين ينحدرون من أجيال وثقافات وقدرات الطهي مختلفة، ولكن يتحدون في شيء واحد فقط وهو حبهم للطعام. ومن بينهم الأزواج، والأصدقاء والأم والابنة. كما تضيف المضيفة الإذاعية والممثلة والكاتبة والممثلة الكوميدية فيرونيكا ميلسوم تألقها الكوميدي كراوية في جميع الحلقات الثماني.





سيبدأ عرض برنامج Dishing It Up يوم الخميس 29 أيلول/سبتمبر الساعة 7.30 مساءً على SBS و SBS Food و SBS On Demand . كما سيكون برنامجي Guillaume's Paris و Dishing It Up متوافرين على SBS On Demand مع ترجمة باللغة العربية على الرابط



