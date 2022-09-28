خفض ضريبة الوقود ينتهي الليلة ومسؤولون يحذرون التجار من الرفع الفوري للأسعار

النقاط الرئيسية: يواجه السائقون بالفعل ارتفاعًا في الأسعار

تقول الحكومة الفيدرالية إن الارتفاع لا ينبغي أن يحدث على الفور

الحكومة لا تستطيع الاستمرار في تحمل التخفيضات الضريبية

صرح مساعد وزير المالية ستيفن جونز إنه لا ينبغي لسائقي السيارات أن يروا ارتفاعًا فوريًا في أسعار البنزين مع انتهاء خفض ضريبة الوقود.





يواجه السائقون بالفعل ارتفاعًا في الأسعار لكن هناك مخاوف من أنها قد ترتفع بأكثر من 20 سنتًا للتر مع انتهاء التخفيض ليلة الأربعاء.





وتقول الحكومة الفيدرالية إن الارتفاع لا ينبغي أن يحدث على الفور حيث تم شراء حوالي 700 مليون لتر من البنزين من قبل تجار التجزئة مسبقًا.





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وقالت وزيرة المالية كاتي جالاغر: "سننظر بحزم شديد إلى أي محطة بنزين لديها إمدادات تم شراؤها بموجب الترتيب السابق الذي يرى الحاجة بين عشية وضحاها لرفع السعر 23 سنتًا للتر".





حذر جونز الشركات من رفع الأسعار على الفور قائلاً إن هيئة الرقابة على المستهلكين ACCC ستراقب الوضع عن كثب.





وقال إن الحكومة لا تستطيع الاستمرار في تحمل التخفيضات الضريبية لأنها توازن ارتفاع أسعار الفائدة.





وقال لشبكة سكاي نيوز: "نشعر بالألم ونعلم أنه سيؤذي الأسر ولهذا السبب لم نتخذ هذا القرار باستخفاف".





يحث بيتر خوري من NRMA شركات النفط على خفض أسعار الوقود قائلاً إن النفط انخفض إلى ما دون 100 دولار أمريكي للبرميل وهي تقريبًا أسعار ما قبل الوباء وانخفضت أسعار الجملة أيضًا بأكثر من 50 سنتًا للتر منذ يونيو.





وقال يوم الأربعاء: "على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية وضريبة الوقود الكاملة التي لم يتم إعادتها بعد فإن الأسعار في سيدني تقترب من 2 دولار للتر الواحد مما يعني أن سائقي السيارات يدفعون مقابل الوقود أكثر بكثير مما ينبغي في الفترة التي تسبق عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في أكتوبر" .





"نحن بحاجة لتصحيح هذا على الفور."





فرضت حكومة التحالف السابقة خفض ضريبة الوقود لمدة ستة أشهر لمساعدة الأستراليين الذين يعانون من تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا.





وقال حزب العمل إنه سيستمر في الإطار الزمني لستة أشهر دون تمديد بسبب الضغوط على الميزانية.





وقال وزير المالية جيم تشالمرز إن الإبقاء على التخفيض سيكلف الحكومة ستة مليارات دولار سنويًا.





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