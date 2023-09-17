ميشيل بولوك أول امرأة تتولى منصب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي

النقاط الرئيسية: ستتسلم ميشيل بولوك، أول امرأة، منصب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي خلفًا للمحافظ السابق فيليب لوي

شهد الاقتصاد الأسترالي خلال ولاية الدكتور لوي، تحديات كبيرة من جراء تداعيات جائحة كوفيد-19

من المقرر أن تتولى ميشيل بولوك منصب محافظ البنك المركزي الأسترالي هذا الأسبوع مهامه الجديدة، وهي مهمة تأتي في وقت حساس للاقتصاد الأسترالي.





وشهد الاقتصاد الأسترالي خلال ولاية الدكتور لوي، تحديات كبيرة من جراء تداعيات جائحة كوفيد-19.





وقاد الدكتور لوي الاستجابة لهذه التحديات، حيث تم التصدي لارتفاع حاد في معدل التضخم ومواجهة الأثر الاقتصادي للجائحة من خلال تسليط الضوء على أهمية التدابير النقدية.



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وتمت السيطرة على نمو الأسعار وتحقيق استقرار في السوق المالية بعد إصدار 12 زيادة في أسعار الفائدة.





ومع تولي ميشيل بولوك المنصب الجديد، تنتظرها تحديات كبيرة تتعلق بضبط السياسة النقدية والحفاظ على استدامة نمو الاقتصاد.





وواحدة من أهم هذه التحديات هي العمل على دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات مستدامة.





بالإضافة إلى تلك التحديات، ستكون إصلاح المؤسسة وتنفيذ توصيات المراجعة المستقلة التي أجراها بنك الاحتياطي الأسترالي في وقت سابق من هذا العام أمورًا على رأس جدول أعمال السيدة بولوك.



