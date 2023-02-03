شرطة فيكتوريا تنفذ حملة اعتقالات واسعة لأفراد عصابة شرق أوسطية في الولاية

النقاط الرئيسية شرطة فيكتوريا تحظر عصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون (بايكيز)

أعلنت الشرطة القبض على افراد عصابة للجريمة المنظمة من الشرق الأوسط تنشط في ملبورن

تم مداهمة أكثر من 75 عقاراً ومصادرة أكثر من 40 مليون دولار من الأصول، بما في ذلك حوالي 2.2 مليون دولار نقداً

سوف يمثل 15 شخصاً أمام المحكمة بعد أن وجهت إليهم الشرطة اتهامات عدة ضمن تحقيق في أنشطة عصابة للجريمة المنظمة من الشرق الأوسط تنشط في ملبورن.





منذ بدء التحقيق في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تزعم الشرطة أن العصابة قامت بغسل أموال من خلال الممتلكات والشركات والسيارات الفاخرة.





وداهمت الشرطة أكثر من 75 عقاراً وصادرت أكثر من 40 مليون دولار من الأصول، بما في ذلك حوالي 2.2 مليون دولار نقداً، وسيارة من طراز بورش، وخمسة أسلحة نارية وكميات كبيرة من الهيروين والكوكايين ومخدر آيس.





وتم الإعلان أن رجلاً من روكسبيرغ بارك يبلغ من العمر 52 عاماً هو رئيس العصابة وقد تم اتهامه بارتكاب جرائم عديدة.



وتم توجيه تهم إلى 24 شخصاً مرتبطين بالعصابة بارتكاب مجموعة من جرائم غسل الأموال في الكومنولث، منهم 13 رجلاً وامرأتان سيواجهون محكمة ملبورن الابتدائية اليوم الجمعة.





يأتي ذلك في الوقت الذي تضغط فيه الشرطة من أجل سن قوانين جديدة للقضاء على عصابات الدراجات النارية (بايكيز) في الأماكن العامة، بحيث تحذو فيكتوريا حذو كوينزلاند وغرب أستراليا وتسمانيا.





وتدرس حكومة فيكتوريا هذه الخطوة جنباً إلى جنب مع عدد من التوصيات كجزء من مراجعة قوانين التنظيمات الإجرامية.





وقال متحدث باسم الحكومة "أمرنا بمراجعة المرحلة الثانية من قوانين التنظيمات الإجرامية في فيكتوريا للتأكد من أن القوانين الخاصة بالجريمة المنظمة في فيكتوريا قوية بقدر الإمكان".





"سنواصل العمل مع شرطة فيكتوريا لمنحها الأدوات التي تحتاجها لمواصلة التعامل مع السلوك الإجرامي".



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