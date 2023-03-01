الحكومة تسعى للحصول على موافقة شعبية لتغيير خدمات البريد الاسترالي

خدمات البريد ستركز على ايصال الرزم البريدية ووقف ايصال الرسائل بحسب الخطة الجديدة

Australia post

Source: AAP

أطلقت الحكومة الفيدرالية ورقة نقاشية تهدف إلى تحديث الخدمة البريدية وجعلها أكثر استدامة من الناحية المالية .

وبينما قام بريد أستراليا بتسليم أكثر من 500 مليون طرد خلال السنة المالية الماضية، انخفض تسليم الرسائل بشكل كبير.

ومقارنة بعام 2007 الذي شهد ذروة ايصال الرسائل بمعدل 8.5 رسالة في الأسبوع ، فان المنازل الاسترالية تتلقى الآن ما معدله 2.4 رسالة فقط في الأسبوع.

واشارت الورقة النقاشية إلى إنه من المتوقع أن ينخفض الرقم إلى النصف مرة أخرى خلال السنوات الخمس القادمة.

وبينما يتراجع استخدام الخدمات البريدية التقليدية ، يتزايد عدد الأستراليين الذين يعتمدون على خدمات توصيل الطرود على مستوى البلاد.

وقالت وزيرة المالية كاتي غالاغر إن المراجعة ستنظر في كيفية قيام البريد الاسترالي بالعمل عبر مكاتبه المختلفة لتحقيق الاستدامة والنجاح.

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نشر في: 2/03/2023 7:55am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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