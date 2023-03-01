الحكومة تسعى للحصول على موافقة شعبية لتغيير خدمات البريد الاسترالي

أطلقت الحكومة الفيدرالية ورقة نقاشية تهدف إلى تحديث الخدمة البريدية وجعلها أكثر استدامة من الناحية المالية .





وبينما قام بريد أستراليا بتسليم أكثر من 500 مليون طرد خلال السنة المالية الماضية، انخفض تسليم الرسائل بشكل كبير.





ومقارنة بعام 2007 الذي شهد ذروة ايصال الرسائل بمعدل 8.5 رسالة في الأسبوع ، فان المنازل الاسترالية تتلقى الآن ما معدله 2.4 رسالة فقط في الأسبوع.





واشارت الورقة النقاشية إلى إنه من المتوقع أن ينخفض الرقم إلى النصف مرة أخرى خلال السنوات الخمس القادمة.





وبينما يتراجع استخدام الخدمات البريدية التقليدية ، يتزايد عدد الأستراليين الذين يعتمدون على خدمات توصيل الطرود على مستوى البلاد.





وقالت وزيرة المالية كاتي غالاغر إن المراجعة ستنظر في كيفية قيام البريد الاسترالي بالعمل عبر مكاتبه المختلفة لتحقيق الاستدامة والنجاح.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



