صورة بوتين تهتز: تفجير جسر القرم عيدية أوكرانيا للرئيس الروسي في عيد ميلاده السبعين بصوت مارلين مونرو

النقاط الرئيسية بوتين يتهم كييف الأحد بارتكاب "عمل إرهابي" عبر تدبير وتنفيذ الانفجار الذي دمر جزئيا السبت جسر القرم

امتنع الجيش الأوكراني والأجهزة الخاصة الأوكرانية عن نفي أو تأكيد مسؤوليتها عن التقجير

خلال الليل استهدف قصف روسي مباني سكنية في زابوريجيا موقعا 12 إلى 17 قتيلا

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف الأحد بارتكاب "عمل إرهابي" عبر تدبير وتنفيذ الانفجار الذي دمر جزئيا السبت جسر القرم الرابط بين روسيا وشبه الجزيرة، والذي اعقبته ليلا ضربات روسية دامية على مدينة اوكرانية.





وكان رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف قد نشر مقطعاً مصوراً للجسر المحترق على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب مقطع مصور لمارلين مونرو وهي تغني "عيد ميلاد سعيد، سيدي الرئيس" في إشارة منه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي احتفل بعيد ميلاده السبعين يوم الجمعة.



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وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية، بحسب مقطع مصور بثه الكرملين، إن "المنفذين والمخططين هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".





واضاف "ليس هناك أدنى شك في أنه عمل إرهابي يهدف الى تدمير بنية تحتية مدنية روسية ذات أهمية كبيرة".





وهذا أول رد فعل لبوتين على الانفجار الذي وقع فجر السبت في وقت تواجه قواته صعوبات ميدانية في أوكرانيا.





وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن الإثنين.





وامتنع الجيش الأوكراني والأجهزة الخاصة الأوكرانية عن نفي أو تأكيد مسؤوليتها واكتفى الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالاستهزاء بالمسألة في فيديو سخر فيه السبت من الطقس "الغائم" و"الحار" في القرم، في إشارة إلى الحريق الذي اندلع على الجسر إثر الانفجار.





وخلال الليل استهدف قصف روسي مباني سكنية في زابوريجيا موقعا 12 إلى 17 قتيلا بحسب أرقام مختلفة، وذلك بعد ثلاثة أيام على قصف سابق تسبب بمقتل 17 شخصا في المدينة.





وأشارت آخر حصيلة أصدرتها الإدارة المحلية إلى سقوط 13 قتيلا و60 جريحا بينهم نساء وأطفال، بعدما ذكرت حصيلة سابقة صادرة عن مجلس البلدية وقوع 17 قتيلا.



"الشر المطلق"

وكتب الرئيس الأوكراني في حسابه على تلغرام "لا معنى إطلاقا. الشر المطلق. إرهابيون ومتوحشون من الذي أصدر هذا الأمر إلى الذي نفذه. كلهم يتحملون مسؤولية. أمام القانون وأمام الشعب".





وأضاف أن هذه الضربة الروسية "دمرت مساكن خاصة حيث كان أشخاص يعيشون، ينامون بدون أن يهاجموا أحدا".





وأفاد سلاح الجو الأوكراني أن أربعة صواريخ كروز وصاروخين أطلقا من طائرات مقاتلة وصواريخ أخرى مضادة للطائرات أطلقت على زابوريجيا.





من جانبه، أعلن الجيش الروسي أنه شن ضربات بواسطة "اسلحة عالية الدقة" على وحدات من "المرتزقة الأجانب" قرب زابوريجيا.





وتقع المدينة في محيط محطة زابوريجيا النووية التي هي مركز صراع مستمر منذ أشهر تسبب بوقفها عن العمل. وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت من أن المحطة فقدت آخر مصدر تزويد خارجي بالكهرباء بسبب عمليات القصف وباتت تعتمد على مولدات الطوارئ فقط.





وغداة الانفجار الهائل على جسر القرم، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين أن غطاسين سيعاينون الجسر الأحد لتقييم الأضرار الهيكلية فيه، على أن يصدروا "أولى النتائج" خلال النهار.





واستؤنفت حركة السيارات والقطارات السبت بعد بضع ساعات على الانفجار الذي تسبب بانهيار عدة أجزاء من أحد مسالك الجسر الذي شيّد بكلفة كبيرة ودشنه بوتين في 2018، وأدى إلى اندلاع النيران في عدة مقطورات صهاريج محملة بالوقود على جزء من السكة الحديد من الجسر.





وتولت عبارات في مرحلة أولى نقل الشاحنات.





وأعلنت وزارة المواصلات الأحد أن قطارات الركاب من القرم إلى روسيا "تسير وفق الجدول الاعتيادي".





ونسبت السلطات الروسية الانفجار الذي أوقع ثلاثة قتلى صباح السبت إلى شاحنة مفخخة مالكها من سكان منطقة كراسنودار الروسية.





وكانت كييف هددت مرارا بضرب هذا الجسر الذي يستخدم لنقل الإمدادات إلى القوات الروسية في أوكرانيا.



ثلاثة قتلى

وأظهرت لقطات كاميرات مراقبة تم تداولها عبر الإنترنت انفجارا قويا تزامن مع مرور عدة عربات على الجسر من بينها شاحنة تشتبه السلطات الروسية بأنها كانت مصدر الانفجار.





وأظهرت لقطات أخرى قافلة عربات صهاريج مشتعلة في الجزء الذي يضم السكة الحديد من الجسر، وانهيار قسمين من أحد مسلكي الطريق.





وبحسب المحققين، أسفر الهجوم الذي وقع باكرا صباح السبت عن مقتل ثلاثة أشخاص هم سائق الشاحنة ورجل وامرأة كانا في سيارة قريبة وقت الانفجار وتم انتشال جثتيهما من المياه.





وفي وقت يواجه صعوبات على جبهة خيرسون في جنوب أوكرانيا، أكد الجيش الروسي السبت أن إمدادات قواته ليست مهددة.





ومنذ مطلع أيلول/سبتمبر، أُجبرت القوات الروسية على التراجع في نقاط كثيرة على الجبهة. واضطرت خصوصا للانسحاب من منطقة خاركيف (شمال شرق) والتراجع في منطقة خيرسون.





في مواجهة هذه النكسات أمام اندفاعة الجيش الأوكراني المعزز بإمدادات أسلحة غربية، أصدر بوتين في نهاية أيلول/سبتمبر مرسوماً باستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط وأعلن ضم أربع مناطق أوكرانية رغم أن قواته لا تسيطر عليها سوى جزئياً.





ورصدت أجهزة الأمن الروسية (إف إس بي) الأحد "ازديادا ملحوظا" للقصف الأوكراني الذي يستهدف الأراضي الروسية المحاذية لأوكرانيا وأسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين خلال الاسبوع الفائت.





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