اللحظات الأخيرة قبل المأساة: اعترافات صادمة لأحد الناجين من تحطم المروحية في كوينزلاند

النقاط الرئيسية وصف إدوارد سوارت اللحظات الأخيرة قبل تحطم المروحية

كان إدوارد ومارلي سوارت يزوران منطقة العطلات في كوينزلاند قادمين من نيوزيلندا برفقة صديقيهما، لكنهما لم يكونا يخططان لأخذ جولة بالمروحية

تُظهر اللقطات التي أخذت من داخل المروحية إدوارد سوارت وهو يحاول لفت انتباه الطيار قبل أن تصطدم بطائرة ثانية تقلع من متنزه سي وورلد الترفيهي

كان إدوارد ومارلي سوارت يزوران منطقة العطلات في كوينزلاند قادمين من نيوزيلندا برفقة صديقيهما، لكنهما لم يكونا يخططان لأخذ جولة بالمروحية.





"وقال سوارت لبرنامج 60 دقيقة، "كان أحد آخر الأشياء التي كنا سنقوم بها ... لكن السعر كان جيداً، خمس دقائق، ما الذي يمكن أن يحدث؟".





وتُظهر اللقطات التي أخذت من داخل المروحية إدوارد سوارت وهو يحاول لفت انتباه الطيار قبل أن تصطدم بطائرة ثانية تقلع من متنزه سي وورلد الترفيهي.



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وقال سوارت: "لاحظت وجود المروحية على منصة الهبوط وكانت رابضة هناك والمروحيات تدور لكنك لا تفكر كثيراً في الأمر".





"عندما استدرنا يساراً للعودة والهبوط، رأيت أنها أقلعت، وحينها حاولت الوصول إلى الطيار لجذب انتباهه لأخبره 'اسمع، هناك مروحية أخرى في طريقنا"، ولكن لقد كانت سريعة جداً".





وقُتل الزوجان البريطانيان رون وديان هيوز والطيار أشلي جينكينسون والأسترالية من أصول لبنانية فانيسا تادروس في حادث التصادم الذي وقع في 2 كانون الثاني/يناير.





وأصيب نيكولاس ابن تادروس البالغ من العمر 10 سنوات بجروح خطيرة ولا يزال في المستشفى.





والدة فيكتوريان ويني دي سيلفا، وابنها ليون البالغ من العمر تسع سنوات يتعافيان أيضاً من الإصابات التي لحقت بهما في الحادث.



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وتمكن قائد المروحية الثانية، مايكل جيمس، من الهبوط بطائرته، لكنه أصيب وأربعة ركاب بجروح بسبب الزجاج المتطاير عندما تحطم زجاجها الأمامي.





ومن غير المتوقع أن يكمل محققو مكتب سلامة النقل الجوي تحقيقهم في الحادث حتى أيلول/سبتمبر 2024.





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