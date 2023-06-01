الشرطة تحقق في حادث طعن مميت لطفل في جنوب غرب سيدني

تحقق الشرطة في مقتل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات طعنًا في حادث يبدو أنه "مروّع" ويتعلق بالعنف المنزلي.

FATAL CHILD STABBING

The Washington Avenue unit complex in the suburb of Riverwood in Sydney, Thursday, June 1, 2023. A man is recovering in hospital as police investigate the tragic death of a three-year-old boy who was found with stab wounds at a Sydney unit. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

يحقق فريق تقصي جرائم القتل في حادثة وفاة الطفل، بينما يتعافى رجل يبلغ من العمر 45 عامًا في المستشفى.

الشرطة تقول إن والدة الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات توفيت قبل سنوات فقط.

وعثرت الشرطة على جثة الصبي في شقة بمنطقة ريفروود حوالي الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء، بعد تلقي الشرطة مكالمة قلقة "على الرعاية الاجتماعية".

الرجل، الذي كان أيضًا في الشقة مصابًا بجروح خطيرة، لا يزال تحت حراسة الشرطة في المستشفى.

وعولج في مكان الحادث لكن حالته مستقرة بعد الجراحة.

وقالت المشرفة شيريدان فالداو إن المجمع السكني أصبح الآن مسرحًا للجريمة.

"تم الاتصال بفريق الجرائم وهم الآن في الموقع ويساعدوننا في هذه التحقيقات".
FATAL CHILD STABBING
Police at the scene of a Washington Avenue unit complex in the suburb of Riverwood in Sydney, Thursday, June 1, 2023. A man is recovering in hospital as police investigate the tragic death of a three-year-old boy who was found with stab wounds at a Sydney unit. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
وتضيف والداو إن الهجوم على الطفل بدا وكأنه حادث "مروع" مرتبط بالعنف المنزلي.

وتعتقد الشرطة أن والدة الصبي توفيت قبل بضع سنوات وأن الطفل كان يعيش مع الرجل وأنثى أخرى من عائلته التي اتصلت بالشرطة.

الرجل لديه شريكة وهي تساعد الشرطة أيضًا.

"يعد أي نوع من الحوادث المتعلقة بالأطفال الصغار دائمًا حادث مأساوي، وتعازينا لأسرة الطفل".

"لسوء الحظ، تطلع الشرطة على حوادث العنف المنزلي طوال الوقت".

"نحضر 140000 حادثة كل عام، وللأسف ينتهي الأمر ببعضهم في جرائم قتل".

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في أزمة ما، فاتصل بـ Lifeline على الرقم 13 11 14. للمزيد من المعلومات حول الاكتئاب، اتصل بـ Beyondblue على 1300224636 أو تحدث إلى طبيبك العام أو أخصائي الصحة المحلي أو أي شخص تثق به.
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نشر في: 1/06/2023 12:06pm
آخر تحديث: 1/06/2023 12:09pm
By Maram Ismail
المصدر: SBS

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