قطاع الصحة في أزمة: انقطاع للإنترنت في مستشفيات ملبورن ومسعفون غاضبون في سيدني

تواجه مستشفيات في ملبورن عطلاً كبيراً في نظام تكنولوجيا المعلومات يؤثر على واحدة من أكبر خدمات الصحة العامة.

DANIEL ANDREWS HEALTH ANNOUNCEMENT

Ambulance and paramedics at the Northern Hospital in Melbourne, Monday, July 18, 2022. (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • خلل كبير في نظام تكنولوجيا المعلومات أدى لتعطيل العمل في مستشفيات بمدينة ملبورن
  • سبب العطل هو انقطاع التيار الكهربائي الأساسي ولكن لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني
  • في نيو ساوث ويلز يلجأ المسعفون إلى الضغط على السلطات في سعيهم لرفع أجورهم من خلال رفض إصدار فواتير للمرضى أو الانتقال من مراكز عملهم
تعمل مؤسسة Eastern Health على إصلاح الأعطال بعد إعلان حالة الطوارئ الداخلية.

وأعلنت المؤسسة في بيان أن سبب العطل هو انقطاع التيار الكهربائي الأساسي ولكن لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني، مضيفة أن المستشفيات قامت بتفعيل خطط استمرارية الأعمال.

وأكدت أنها ستبقي الموظفين والمرضى وشركاء الرعاية الصحية على اطلاع بآخر المستجدات.

وتدير مؤسسة Eastern Health مستشفى Angliss ومستشفى Box Hill ومستشفى Maroondah و Wantirna Health و Yarra Ranges Health بالإضافة إلى خدمات صحية أخرى.
اقرأ أيضاً

"أعمل 15 ساعة في اليوم": قصة صاحبة أقدم مطعم لبناني في ريف نيو ساوث ويلز

وفي نيو ساوث ويلز يلجأ المسعفون إلى الضغط على السلطات في سعيهم لرفع أجورهم من خلال رفض إصدار فواتير للمرضى أو الانتقال من مراكز عملهم.

ولن يقوم المسعفون يوم الخميس بمعالجة معلومات فواتير المرضى ولن ينتقلوا من مراكز عملهم لسد الثغرات في أمكنة أخرى.

وتقول رابطة المسعفين الأستراليين إن فشل حكومة نيو ساوث ويلز في تلبية مطالبهم المتعلقة بالأجور أدى إلى هذا الإضراب.
اقرأ أيضاً

مثلية تكسر صمتها للمرة الاولى: " يا ليتني في هذه الحياة كبقية الناس، لأن طريق المثلية كان مرهقًا"

وقال كريس كاستيلان، رئيس رابطة المسعفين الأستراليين في نيو ساوث ويلز إن "المسعفين قضوا السنوات الثلاث الماضية في العمل لمكافحة الحرائق والفيضانات والوباء، وحصلوا فعلياً على ثلاث تخفيضات متتالية في الأجور".

وكانت النقابة قد رحبت بالتزام الحكومة بتوظيف المزيد من المسعفين في حزيران/يونيو من العام الماضي، لكنها قالت إنه دون تغيير ظروف عملهم، سيواصل المسعفون المغادرة للعمل في وظائف أخرى.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.



توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.




يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.

شارك
نشر في: 9/03/2023 3:16pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

اخترنا لك

Centrelink

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

06:21
nabiha1.jpg

'أعمل 15 ساعة في اليوم': قصة صاحبة أقدم مطعم لبناني في ريف نيو ساوث ويلز

14:21
SBS

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

Daily News Roundup (1).jpg

مقتل رجل رمياً بالرصاص أمام أعين طفله في جنوب غرب سيدني

13:46
Australian Passport

الحقوق التي تكفلها الجنسية الأسترالية: هل يتمتع المواطن الاسترالي بالحقوق ذاتها خارج الأراضي الأسترالية؟

11:30
Aesha Hazim Al Aloosi

'عندما لا أعمل أمرض': ما الذي يدفع سيدة عربية للعمل 20 ساعة يوميا؟

Baby crying in a hospital bed.

'حبلها السري كان متصلاً بأمها': إنقاذ مولودة جديدة من تحت الأنقاض في سوريا

11:38
Nidal Al Talli with Borwina Marji 3.jpg

من محام متمرس إلى صاحب محل دجاج بنكهة سورية: تعرفوا على سر صانع 'البروستد' في ملبورن