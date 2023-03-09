قطاع الصحة في أزمة: انقطاع للإنترنت في مستشفيات ملبورن ومسعفون غاضبون في سيدني

النقاط الرئيسية خلل كبير في نظام تكنولوجيا المعلومات أدى لتعطيل العمل في مستشفيات بمدينة ملبورن

سبب العطل هو انقطاع التيار الكهربائي الأساسي ولكن لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني

في نيو ساوث ويلز يلجأ المسعفون إلى الضغط على السلطات في سعيهم لرفع أجورهم من خلال رفض إصدار فواتير للمرضى أو الانتقال من مراكز عملهم

تعمل مؤسسة Eastern Health على إصلاح الأعطال بعد إعلان حالة الطوارئ الداخلية.





وأعلنت المؤسسة في بيان أن سبب العطل هو انقطاع التيار الكهربائي الأساسي ولكن لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني، مضيفة أن المستشفيات قامت بتفعيل خطط استمرارية الأعمال.





وأكدت أنها ستبقي الموظفين والمرضى وشركاء الرعاية الصحية على اطلاع بآخر المستجدات.





وتدير مؤسسة Eastern Health مستشفى Angliss ومستشفى Box Hill ومستشفى Maroondah و Wantirna Health و Yarra Ranges Health بالإضافة إلى خدمات صحية أخرى.



وفي نيو ساوث ويلز يلجأ المسعفون إلى الضغط على السلطات في سعيهم لرفع أجورهم من خلال رفض إصدار فواتير للمرضى أو الانتقال من مراكز عملهم.





ولن يقوم المسعفون يوم الخميس بمعالجة معلومات فواتير المرضى ولن ينتقلوا من مراكز عملهم لسد الثغرات في أمكنة أخرى.





وتقول رابطة المسعفين الأستراليين إن فشل حكومة نيو ساوث ويلز في تلبية مطالبهم المتعلقة بالأجور أدى إلى هذا الإضراب.



وقال كريس كاستيلان، رئيس رابطة المسعفين الأستراليين في نيو ساوث ويلز إن "المسعفين قضوا السنوات الثلاث الماضية في العمل لمكافحة الحرائق والفيضانات والوباء، وحصلوا فعلياً على ثلاث تخفيضات متتالية في الأجور".





وكانت النقابة قد رحبت بالتزام الحكومة بتوظيف المزيد من المسعفين في حزيران/يونيو من العام الماضي، لكنها قالت إنه دون تغيير ظروف عملهم، سيواصل المسعفون المغادرة للعمل في وظائف أخرى.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







