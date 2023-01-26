ما هي زيادة الراتب التي تحتاجونها لمواكبة الأسعار أثناء التضخم؟

النقاط الرئيسية: كشفت أحدث الأرقام الوطنية الصادرة هذا الأسبوع أن التضخم ارتفع بنسبة 1.9 في المائة

في ربع سبتمبر ارتفع مؤشر الأجور بنسبة 3.1 في المائة سنويًا

من المحتمل أيضًا أن تتسبب أرقام التضخم الأعلى من المتوقع في ارتفاع سعر الفائدة للمرة التاسعة

يُظهر تحليل قامت به مؤسسة Canstar أن الموظف العادي الذي يكسب 92،030 دولارًا سيحتاج إلى زيادة قدرها 7178 دولارًا في الدخل السنوي لمواكبة التضخم الذي ارتفع بنسبة 7.8 في المائة سنويًا في ربع ديسمبر.





كشفت أحدث الأرقام الوطنية الصادرة هذا الأسبوع أن التضخم ارتفع بنسبة 1.9 في المائة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.



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لقد ارتفعت الأجور بقوة لكنها كانت أقل بكثير من التضخم المتصاعد بسرعة وهو ما يمثل انخفاضًا قياسيًا في الأجور الحقيقية.





في ربع سبتمبر ارتفع مؤشر الأجور بنسبة 3.1 في المائة سنويًا وواحد في المائة على أساس ربع سنوي.





وقالت الخبيرة المالية في Canstar إيفي زاهوس إن تغيير الوظائف يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأجور.





وقالت: "ارتفع عدد الطلبات المقدمة لكل إعلان وظيفة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر بنسبة 10.4 بالمائة وفقًا لـ SEEK ، مما يشير إلى أن الأستراليين يتطلعون إلى اتخاذ خطوات مهنية في عام 2023".



من المحتمل أيضًا أن تتسبب أرقام التضخم الأعلى من المتوقع في ارتفاع سعر الفائدة للمرة التاسعة والذي سيتم تمريره إلى حاملي الرهن العقاري في هيئة أقساط سداد أعلى.





أظهر تحليل RateCity أن ارتفاع سعر الفائدة النقدي بمقدار 25 نقطة سيضيف 76 دولارًا أخرى إلى المدفوعات الشهرية على قرض بقيمة 500 ألف دولار وهو ما يزيد عن 908 دولار مقارنة بشهر مايو من العام الماضي قبل أن تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع.





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