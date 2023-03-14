للمرة الثانية خلال يومين: الشرطة تلقي القبض على مسلح في كوينزلاند

انتهت مطاردة للشرطة في بلدة كوينزلاند بعد العثور على مهاجم مسلح ميتا صباح الثلاثاء.

Police

A Queensland police badge Credit: Anthony Devlin - PA Images/PA Images via Getty Images

النقاط الرئيسية
  • انتشار حوادث إطلاق النار يثير الرعب في كوينزلاند
  • تم فرض حالة الطوارئ مرتين خلال يومين في مناطق قريبة من العاصمة بريزبان
  • تم القبض على المسلحين وجاري اعداد تقرير الطب الشرعي للتعرف على أسباب الوفيات
تعيش كوينزلاند حالة من القلق والرعب بعد انتشار حوادث إطلاق النار والمسلحين في الولاية خلال هذا الأسبوع.

حيث أصدرت شرطة الولاية إعلان الطوارئ الساعة 10 مساء يوم الاثنين بعد تقارير عن وجود مسلح في بلدة وارويك جنوب غربي بريزبان.

اقتحمت الشرطة أحد المنازل في حوالي الساعة 8:15 صباحًا يوم الثلاثاء، وتم العثور على رجل يبلغ من العمر 38 عامًا متوفًيا.
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لم يتم إطلاق أعيرة نارية ولم يكن هناك أية اشتباكات.

وذكرت متحدث باسم الشرطة أن سيتم إعداد تقرير عن الحادث للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

يُعد إعلان الطوارئ هو الثاني لولاية كوينزلاند في غضون يومين بعد حصار استمر قرابة 10 ساعات في تاونسفيل وانتهى صباح الاثنين.

تم العثور على رجل يبلغ من العمر 50 عاما ميتا في منزل في كيروان بعد إطلاق عدة أعيرة نارية أصابت منازل قريبة وسيارات رجال الشرطة.

وقال القائم بأعمال المفتش دارين راندال للصحفيين يوم الاثنين إن الأضرار شملت ثقوب الرصاص في الزجاج الأمامي وألواح خمس مركبات.
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A receptionist has been assaulted during an armed robbery at a massage parlour in Sydney. (AAP)
وذكر راندال أنه يعتقد أنه كان هناك ضباط شرطة في إحدى السيارات عندما تم إطلاق النار عليهم.

وقال "عندما حضرت الشرطة وقوبلت بإطلاق النار، تم استدعاء المفاوضين على الفور (و) تم وضع الشرطة المتخصصة على أهبة الاستعداد".

هذا وأفاد راندال بأن المفاوضين لم يتمكنوا من التعامل مع الرجل وانسحبوا من موقع الحادث.

وقدم راندال شكره للجيران القريبين الذين قدموا المأوى للضباط المعرضين لإطلاق النار.

وقال "أن تفتح بيتك في وقت خطر مثل هذا، والسماح للشرطة بالدخول ومساعدة الشرطة هو أمر شجاع بشكل لا يصدق وممتن للغاية لمساعدتهم".
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ولم توضح الشرطة نوع السلاح المستخدم وأكدت أن الضباط لم يردوا على إطلاق النار.

تم حث السكان داخل منطقة الحظر على البقاء داخل ممتلكاتهم وإغلاق أبوابهم أثناء الحصار.

ولم تعلن الشرطة أية تفاصيل عن الحادثتين حتى تاريخه وبانتظار تقرير الطب الشرعي لمعرفة المزيد من المعلومات حول المسلحين ودوافع الجرائم المحتملة.

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نشر في: 14/03/2023 1:22pm
By AAP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
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