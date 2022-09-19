"كنت مكبّلة قبل الحصول على الرخصة": كيف غيّرت قيادة السيارة حياة سيدات عربيات مهاجرات

النقاط الرئيسية: تشير الدراسات إلى أن صعوبة التنقل تمثل حاجزا أمام بعض المهاجرين للوصول إلى الخدمات

تسهم العديد من البرامج التي تعمل على تمكين السيدات المهاجرات في أستراليا بمساعدتهن على تعلم القيادة

بعض السيدات يجدن صعوبة في القيادة في أستراليا أكثر من غيرهن خصوصا بسبب اختلاف القوانين

"تعلم القيادة هو أكبر انجازاتي في الحياة."





هكذا تصف فدى عبيد شعورها بأهمية تعلم قيادة السيارات وكيف أثرت في حياتها.





"قدرتي على قيادة السيارة تجعلني لا أشعر بالحاجة لمساعدة أحد. كل الناس منشغلة بمسؤولياتها الخاصة."





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تقول فدى التي تبلغ من العمر 39 عاما إنها نجحت في الحصول على رخصة القيادة في عام 2015.





تشرح فدى: "حصلت على الرخصة ولكني لم يكن لدي الحافز للقيادة لإني كنت أعتمد على زوجي بشكل كبير."





ولكن تغير كل شيء عندما توفى زوجها بعد ذلك بشهرين.





تقول فدى التي لا تعيش أسرتها الممتدة في لبنان إنها بعد أن أصبحت أماً وحيدة لأربعة أطفال شعرت بثقل المسؤولية ووجدت نفسها مضطرة للقيام بمهام لم تكن تقوم بها من قبل.





"في البداية عانيت أنا والأولاد من صعوبة التنقل خصوصا أنهم يذهبون إلى ثلاثة مدارس مختلفة."





أدركت فدى أنها إن لم تقد السيارة قلن تستطيع فعل الكثير من الأشياء المهمة في حياتها هي وأبناؤها. ولهذا قررت أن تتغلب على خوفها وتقود السيارة.





تقول فدى التي تعمل الآن في إحدى خدمات رعاية ما بعد المدرسة لأس بي أس عربي24: "90 في المائة من حياتي اليوم يعتمد على القيادة. أستطيع الآن أن أقضي حاجياتي بنفسي. أوصل أولادي إلى المدرسة وأذهب إلى الطبيب."





ترى فدى أنها لولا وفاة زوجها "ربما لم تكن لتتجرأ على قيادة السيارة."





وتشير الدراسات إلى أن صعوبة التنقل تمثل حاجزا أمام بعض المهاجرين للوصول إلى الخدمات.





تقوم العديد من البرامج التي تعمل على تمكين السيدات المهاجرات في أستراليا بمساعدتهن على تعلم القيادة كخطوة أولى نحو حرية التنقل والاندماج في المجتمع بشكل أكبر.





يمكن أيضا أن تكون القيادة طريقا لكسب الرزق لدى بعض السيدات خاصة اللواتي لديهن أطفال.





"القيادة تساوي حرية"





تقول رولا سلامة التي تدير Roumicar Driving School وتعمل مدربة قيادة منذ أربعة أعوام إن "رخصة القيادة تساوي حرية".





تشرح رولا كيف تأتيها الكثير من السيدات العربيات أملا في النجاح في اختبار القيادة والحصول على الرخصة.





"ألبي احتياجات السيدات العرب اللواتي يأملن في النجاح في امتحان القيادة والحصول على الرخصة. أتحدث إليهن باللغة العربية واتفهم ظروفهن.





"كما أنهن لا يشعرن معي بالإحراج الذي قد تشعرن به إذا كان المدرب رجلا."





ترى رولا أن القيادة تغير حياة المرأة بشكل جذري.





تقول رولا لأس بي أس عربي: "القيادة تسمح للمرأة بأن تطور من نفسها من خلال حضور دورات تعليمية وأن تذهب لأي مكان تريد وتندمج أكثر مع المجتمع."





فاطمة جمال التي هاجرت من مصر ترى أن الحياة في أستراليا "متوقفة على القيادة."





تقول فاطمة: "عدم توفر خدمات التوصيل إلى المنازل وعدم وجود محلات بقالة صغيرة بالقرب من المنازل كما هو الحال في بلداننا يجعل القدرة على القيادة أما مهما للغاية."





تشرح فاطمة كيف غيّرت قيادة السيارات حياتها.





"كنت مكبلة قبل أن أحصل على رخصة القيادة."





لكن رولا تقول إن بعض السيدات يجدن صعوبة القيادة في أستراليا أكثر من غيرهن خصوصا بسبب اختلاف القوانين.





"تعاملت مع الكثير من السيدات اللواتي فقدن الثقة بأنفسهن بسبب رسوبهن في اختبار القيادة. ولكنه ليس ضعفا من المرأة أن ترسب في اختبار."





ترى رولا التي انتقلت من بلدها سوريا إلى أستراليا منذ ثماني سنوات أن الحل يكمن في استيعاب الاختلاف في القوانين.





وتشير الإحصاءات أن الرجال أكثر نجاحًا من السيدات في الحصول على رخصة القيادة في المحاولة الأولى.





تظهر الأرقام الصادرة عن وزارة النقل عام 2017 أن معدل نجاح الذكور 45.2 في المائة في اجتياز اختبار القيادة العملي في المحاولة الأولى مقابل 41.9 في المائة للإناث.





ولكن الرسوب لا يثني كثيرات عن عزمهن.





تروي رولا كيف تأثرت حينما جاءتها سيدة للتعلم بعد أن رسبت في اختبار القيادة 15 مرة.





"كانت مصرة على الحصول على رخصة القيادة وحصلت عليها في النهاية."





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