صندوق النقد الدولي يدعو أستراليا لمواصلة رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم

أستراليا قد تتفادى الركود الاقتصادي لكن صندوق النقد الدولي يقول إن هناك من المعطيات ما يبرر الاستمرار برفع أسعار الفائدة.

PLASTIC BAG STOCK

People carry plastic shopping bags outside of a Woolworths store in Moorabbin, Wednesday, November 9, 2022. Hundreds of millions of plastic bags dropped off by customers at major supermarkets are being stockpiled in warehouses instead of being recycled. (AAP Image/Diego Fedele) NO ARCHIVING Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • صندوق النقد الدولي يقول إن هناك من المعطيات ما يبرر الاستمرار برفع أسعار الفائدة
  • خفض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته للنمو في أستراليا
  • توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم بحلول نهاية عام 2024
خفّض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته للنمو في أستراليا حيث يتوقع تباطؤ النمو من 3.6 في المائة في عام 2022 إلى 1.6 في المائة في عام 2023، بانخفاض ضئيل عن 1.7 في المائة التي كانت متوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المتوقع أن تتعافى معدلات النمو لتصل إلى حوالي 2.25 في المائة على المدى المتوسط.

كما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن الاقتصاد الأسترالي تباطؤاً تدريجياً في التضخم بما يتوافق مع معدل التضخم المستهدف الذي حدده البنك الاحتياطي بنسبة 2 إلى 3 في المائة بحلول نهاية عام 2024.

وفي حين تعد أستراليا في حالة أفضل من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بسبب الانتعاش القوي في أعقاب وباء كورونا، فإن "الهبوط الناعم" قد لا يكون حتمياً.
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نشر في: 2/02/2023 12:45pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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