صندوق النقد الدولي يدعو أستراليا لمواصلة رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم

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خفض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته للنمو في أستراليا

توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم بحلول نهاية عام 2024

خفّض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته للنمو في أستراليا حيث يتوقع تباطؤ النمو من 3.6 في المائة في عام 2022 إلى 1.6 في المائة في عام 2023، بانخفاض ضئيل عن 1.7 في المائة التي كانت متوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر.





ومن المتوقع أن تتعافى معدلات النمو لتصل إلى حوالي 2.25 في المائة على المدى المتوسط.





كما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن الاقتصاد الأسترالي تباطؤاً تدريجياً في التضخم بما يتوافق مع معدل التضخم المستهدف الذي حدده البنك الاحتياطي بنسبة 2 إلى 3 في المائة بحلول نهاية عام 2024.





وفي حين تعد أستراليا في حالة أفضل من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بسبب الانتعاش القوي في أعقاب وباء كورونا، فإن "الهبوط الناعم" قد لا يكون حتمياً.



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