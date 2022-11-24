هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تفتح تحقيقا في رد إيران على الاحتجاجات رغم اعتراض الصين

النقاط الرئيسية: أيدت أغلبية أوسع من المتوقع في المجلس المكون من 47 عضوًا إطلاق التحقيق

اندلع تصفيق مدوي عندما تم تمرير القرار بأغلبية 25 صوتًا وامتناع 16 عن التصويت

لكن إيران نددت بالدول الغربية التي تقف وراء اجتماع الخميس

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس قمع إيران للمتظاهرين السلميين بعد وفاة مهسا أميني، وصوت على إطلاق تحقيق رفيع المستوى في حملة القمع المميتة.





وعلى الرغم من الضغط الشديد الذي مارسته طهران والجهود التي بذلتها الصين في اللحظة الأخيرة لتقويض القرار، أيدت أغلبية أوسع من المتوقع في المجلس المكون من 47 عضوًا إطلاق التحقيق.



اندلع تصفيق مدوي عندما تم تمرير القرار بأغلبية 25 صوتًا وامتناع 16 عن التصويت، وعارضته ست دول فقط - أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا.





وأشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالتصويت قائلاً إنه أظهر أن أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة «تدرك خطورة الوضع في إيران».





وقال في بيان إن «بعثة تقصي الحقائق التي أنشئت اليوم ستساعد على ضمان تحديد هوية المتورطين في القمع العنيف المستمر للشعب الإيراني وتوثيق أفعالهم».





وجاء التصويت في نهاية جلسة عاجلة طلبتها ألمانيا وأيسلندا بدعم من 50 دولة لمناقشة الوضع في إيران.



وقد اندلعت هذه المظاهرات بعد وفاة أميني البالغة من العمر 22 عامًا أثناء وجودها في الاحتجاز، بعد أن تم القبض عليها بسبب خرقها المزعوم لقواعد اللباس في البلاد.





ازدادت قسوة السلطات الإيرانية في استجابتها للمظاهرات مع انتشارها في جميع أنحاء البلاد وتوسع نطاقها لتصبح حركة واسعة ضد حكم رجال الدين في إيران الذي بدأ عام 1979.





وخلال جلسة الخميس، أصر رئيس لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك على أن «الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة يجب أن ينتهي».





وقال تورك متحدثا للصحفيين إنه عرض زيارة إيران لكنه لم يتلق أي رد من طهران وإن أكثر من 300 شخص قتلوا منذ وفاة أميني.



‘Ella’, who is an Iranian living in Scotland, helps to create a mural on Princes Street, Edinburgh. Members of the public are being invited to add their hand-print to the artwork at an event at midday on Sunday, 27 November 2022, to help raise awareness about the ongoing uprising in Iran. Source: AAP / PA وقدرت منظمة «إيران لحقوق الإنسان»، التي تتخذ من النرويج مقراً لها، عدد القتلى بأكثر من 400 شخص، بما في ذلك أكثر من 50 طفلاً.





وأضاف أنه تم اعتقال حوالي 14 ألف شخص، بينهم أطفال، بسبب الاحتجاجات، واصفًا ذلك بأنه «رقم مذهل»، وشجب حقيقة أنه تم إصدار ما لا يقل عن ستة أحكام بالإعدام على المتظاهرين.





ومن بين المعتقلين عدد من المشاهير الذين أعربوا عن دعمهم للمتظاهرين، بمن فيهم لاعب المنتخب الوطني الإيراني فوريا غفوري، الذي ألقي القبض عليه يوم الخميس بتهمة «الدعاية المناهضة للدولة».



وألقى عدد كبير من الدبلوماسيين الغربيين كلمة في جنيف يوم الخميس للتنديد بالقمع في إيران.





ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جميع الدول إلى دعم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في جميع الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاجات المستمرة، لضمان «محاسبة المسؤولين».





«الإفلات من العقاب يمنع العدالة. العدالة للأخوات والأبناء والأمهات."



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وقالت للصحفيين إن التحقيق سيجمع الأدلة من أجل محاسبة الجناة - على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح الولاية القضائية التي ستتم محاكمتهم بموجبها.





وقالت السيدة بيربوك: «إذا لم نجمع الأدلة اليوم... فلن تتحقق العدالة للضحايا أبدًا».





لكن إيران نددت بالدول الغربية التي تقف وراء اجتماع الخميس. وقالت خديجة كريمي، نائبة نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، إن أوروبا والولايات المتحدة «تفتقران إلى المصداقية الأخلاقية للتبشير... بشأن حقوق الإنسان».



Deputy of the vice president for women and family affairs of the Islamic Republic of Iran Khadijeh Karimi at the European UN headquarters in Geneva, Switzerland, on 24 November 2022. Source: AAP / EPA وأضافت قائلة: «إن اختزال القضية المشتركة لحقوق الإنسان إلى أداة لأغراض سياسية لمجموعات محددة من الدول الغربية أمر مروع ومخزي».





وتلقت إيران الدعم من بعض الدول، حيث نددت باكستان وفنزويلا ودول أخرى بالتسييس المتزايد في المجلس، وحذر السفير الصيني تشين شو من «تحويل حقوق الإنسان إلى أداة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».





كما قدمت الصين محاولة في اللحظة الأخيرة لتغيير نص قرار يوم الخميس، وطلبت إزالة طلب إجراء تحقيق.





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