في سلسلة حوادث مماثلة: إطلاق نار على شاب في إحدى ضواحي غربي سيدني

هرعت الشرطة إثر استدعائها مساء أمس الأربعاء نحو أحد المنازل في ضاحية Blacket، غربي سيدني، حيث وجدت رجلًا يبلغ من العمر 29 عامًا مصابًا بعيارات نارية في جسده ورأسه.









ويقبع الشاب حاليًا في مستشفى ويستميد في حالة خطرة، في ثاني حادثة تحدث في ضواحي سيدني خلال أيام.





ودعت الشرطة أي شخص لديه لقطات فيديو مسجلة عبر كاميرات المراقبة، أو لديه أي معلومات حول الهجوم سرعة الاتصال.



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ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الحادث مرتبطًا بإطلاق نار جرى في أحد مواقف السيارات في Campsie ليلة الثلاثاء الماضي.





وقد عالجت الشرطة الشاب الذي يبلغ 27 عامًا إثر إصابته بطلق ناري في رأسه وصدره.





فيما تم بعد وقت قصير، استدعاء خدمات الطوارئ إلى ضاحية "Kingsgrove جروف القريبة بعد ورود تقارير عن حريق في سيارة.



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وقد وصلت الشرطة إلى الموقع لتجد سيارة مرسيدس سيدان قد اصطدمت بمنزل واشتعلت فيها النيران، دون حدوث إصابات لأي شخص.





فيما لم توضح الشرطة إن كان هذا الحادث له علاقة بسلسلة هجمات العصابات التي خلفت عددًا من القتلى والجرحى.







