النقاط الرئيسية تحذير لأهالي منطقة هيوم بملبورن من فيضانات محتملة بسبب امتلاء السد

قالت خدمة الطوارئ في بيان لها من على موقعها الالكتروني من إن شارع ميكلهام ويورك مغلق في كلا الاتجاهين بين طريق كريغيبرن وكريغيبرن سمرتون وكرينفيل بسبب مخاوف من انهيار سد قريب

يرجى تجنب المنطقة والسماح بوقت إضافي عند الالتفاف عبر Aitken Boulevard أو طريق Hume السريع

حذرت شرطة فيكتوريا وخدمة الطوارئ في الولاية سكان منطقة هيوم في شمالي ملبورن من خطر أمطار غزيرة وفيضانات بسبب امتلاء السد الجامع للمياه وبالتالي انهياره.



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وقالت خدمة الطوارئ في بيان لها من على موقعها الالكتروني من إن شارع ميكلهام ويورك Mickleham Road، Yuroke مغلق في كلا الاتجاهين بين طريق كريغيبرن وكريغيبرن سمرتون وكرينفيل Cragieburn و Somerton Road ، Greenvale بسبب مخاوف من انهيار سد قريب.





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وتم الإغلاق لأسباب تتعلق بالسلامة.



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وأضاف البيان "تتواجد خدمة الطوارئ في ولاية فيكتوريا وشرطة فيكتوريا وعدد من المهندسين المتخصصين في الموقع للتعامل مع أي آثار ناجمة عن الفيضانات والسد المحتمل للانهيار."





"يرجى تجنب المنطقة والسماح بوقت إضافي عند الالتفاف عبر Aitken Boulevard أو طريق Hume السريع.





الوصول المحلي متاح بين طريق Somerton و Destination Drive.





سيتم إعادة فتح طريق ميكلهام فقط عندما يكون ذلك آمنًا.





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