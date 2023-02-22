اختفاء شقيق دومينيك بيروتيه بعد استدعائه من قبل لجنة تحقيق في نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية يستمر البحث على مستوى الولاية عن جان كلود بيروتيه، الأخ الأصغر لرئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه

يسعى برلمان نيو ساوث ويلز لاستدعائه كشاهد على سوء سلوك مزعوم في مجلس بلدي بسيدني

من المطلوبين أيضاً من قبل لجنة التحقيق، عضوة مجلس هيلز شاير عن حزب الأحرار فيرجينيا إليس، وابنها كريستيان إليس

ظلت لجنة التحقيق في مجلس هيلز شاير تبحث عن جان كلود بيروتيه، الأخ الأصغر لرئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه، لأكثر من أسبوع. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاماً لم يظهر.





من المطلوبين أيضاً من قبل لجنة التحقيق، عضوة مجلس هيلز شاير عن حزب الأحرار فيرجينيا إليس، وابنها كريستيان إليس.



وقال عضو مجلس النواب عن حزب العمال وعضو اللجنة، جون غراهام إن اللجنة تأمل في أن يقرر الثلاثة تقديم تقرير إلى لجنة التحقيق.





وقال غراهام: "ندعوهم إلى التعاون. ندعو الجمهور إلى الإبلاغ عن مكان وجودهم".





ويهدف التحقيق إلى تقديم استدعاءات للشهود الثلاثة البارزين وقد استعان بخبراء لتعقبهم والعثور عليهم.





وتم إطلاق التحقيق بعد أن استخدم النائب الأحراري راي ويليامز الامتياز البرلماني للادعاء بأن العديد من كبار أعضاء حزب الأحرار قد حصلوا على أموال لتعيين أشخاص في المجلس موالين للمطوّر جان ناصيف.



وامتنع رئيس الحكومة عن الرد على أسئلة يوم الثلاثاء بشأن مكان شقيقه الأصغر بعد أن طلب الأسبوع الماضي من المراسلين ترك عائلته خارج شؤونه السياسية.





ورداً على سؤال حول سبب عدم حضور جان كلود للرد على طلبات التحقيق، قال بيروتيه، "هذا أمر يخصه".





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