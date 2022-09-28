السلطات الإيرانية تعتقل ابنة الرئيس الأسبق رفسنجاني لـ “تحريضها" على الاحتجاجات

ذكرت الوكالة أنّ "فائزة هاشمي اعتقلت في شرق طهران من قبل جهاز أمني لتحريضها مثيري الشغب على الاحتجاج في الشوارع"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.





ويواصل الإيرانيون تظاهراتهم لليلة الثانية عشرة توالياً احتجاجاً على وفاة أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.





وسبق لفائزة هاشمي، النائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة، أن دخلت في مواجهات مع السلطات في الجمهورية الإسلامية.





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ففي تموز/يوليو وجهت إليها تهمة القيام بأنشطة دعائية ضد البلاد والتجديف في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد القضاء في ذلك الوقت.





ونقل عنها يومها قولها على تطبيق "كلوب هاوس" إنّ مطالبة إيران بإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية "يضرّ" بـ"المصالح الوطنية" للبلاد.





كما أدلت بتعليقات منفصلة تتعلق بخديجة زوجة النبي محمد. فقد ذكرت وسائل إعلامية أنّها وصفت خديجة بأنّها "سيدة أعمال"، ما يدلّ على أنّه يمكن للمرأة أيضاً أن تنخرط في النشاط الاقتصادي.





لكنّها أوضحت لاحقاً أنّ التعليقات كانت "دعابة... دون أيّ نيّة للتسبّب في إهانة"، وفق وكالة إرنا للأنباء.





وكان والدها الرئيس الراحل رفسنجاني معتدلاً، وقد دعا إلى تحسين العلاقات مع الغرب والولايات المتحدة.





وفي عام 2012 حُكم على فائزة هاشمي بالسجن ستة أشهر بتهمة "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".





واصل الإيرانيون الثلاثاء تظاهراتهم لليلة الثانية عشرة تواليا احتجاجا على وفاة مهسا أميني، في تحد لحملة قمع تقول جماعة حقوقية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 75 شخصا.





اندلعت التظاهرات التي تقودها النساء في أعقاب وفاة شابة كردية تبلغ 22 عاما خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة للجمهورية الإسلامية.





وقالت وسائل إعلام معارضة مقارها في الخارج إن احتجاجات واسعة النطاق استمرت في مدن مختلفة، لكن نشطاء قالوا إن القيود المفروضة على الإنترنت تجعل من الصعب على نحو متزايد نشر لقطات فيديو.





وظهرت امرأة وهي تلوح بحجابها الذي نزعته عن رأسها في فيديو بثته قناة مانوتو التلفزيونية التي ذكرت أيضا أن تظاهرة خرجت في مدينة شاباهار الساحلية الجنوبية.





وشوهدت نساء في سنندج عاصمة محافظة كردستان في غرب ايران التي تتحدر منها أميني وهن ينزعن الحجاب، إضافة الى رجل يضرم النار بلافتة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في مدينة شيراز الجنوبية، وفق تقارير بثها تلفزيون إيران الدولي ومقره لندن.





وقال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك إن "إيران ما زالت تعاني من انقطاع الإنترنت والهاتف المحمول، لكن يتم إرسال بعض مقاطع الفيديو".





وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الثلاثاء أن "نحو ستين" شخصا قتلوا منذ وفاة أميني في 16 ايلول/سبتمبر، في ارتفاع عن الحصيلة الرسمية البالغة 41 قتيلا التي أعلنت عنها السلطات الايرانية السبت.





لكن منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرها أوسلو قالت إن 76 شخصا على الأقل قتلوا جراء حملة القمع.





وقال مسؤولون الاثنين إنهم اعتقلوا أكثر من 1,200 شخص. وهؤلاء الذين نقلوا الى الحجز الاحتياطي بينهم ناشطون ومحامون وصحافيون وكذلك متظاهرون.





ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الصحة بهرام عين اللهي اتهامه للمتظاهرين بتدمير 72 سيارة إسعاف، بينما قال نشطاء خارج إيران إن السلطات تستخدم سيارات الإسعاف لنقل قوات الأمن.





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