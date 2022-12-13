إيران تنفذ ثاني حكم إعدام رغم العقوبات الأوروبية والإدانة الأميركية: "الإعدامات تُظهر أن القيادة تخشى شعبها"

النقاط الرئيسية السلطات الإيرانية تنفذ ثاني عملية إعدام في أعقاب حركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالى ثلاثة أشهر

تمت عملية الإعدام في حق شاب أدين بقتل شخصين وشنق علنا رغم التنديدات الدولية

ندّدت الولايات المتحدة بتنفيذ إيران ثاني عملية الإعدام

حذرت منظمات حقوقية من أن الكثير من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك في إطار موجة الاحتجاجات التي تعتبرها إيران "أعمال شغب" وتقول إن خصومها الغربيين يشجعونها.





وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن محكمة في مدينة مشهد في شمال شرق البلاد حكمت على مجيد رضا رهناورد (23 عامًا) بالإعدام بعدما أدين بتهمة قتل عنصرين من القوى الأمنية طعنا بسكين وجرح أربعة أشخاص آخرين.





وأوضحت أنه شنق علنا في المدينة وليس داخل السجن.





وأفادت منظمات حقوقية أنه أُعدم بعد ثلاثة أسابيع على توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر.



ونفذ حكم اللإعدام هذا، فيما تتواصل التنديدات الدولية جراء أول عملية إعدام نفذتها إيران الخميس الماضي.





وأعدمت السلطات الإيرانية الخميس محسن شكاري (23 عاما) الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج وقطع طريق في بداية الحركة الاحتجاجية.





وتهزّ احتجاجات إيران منذ حوالى ثلاثة أشهر اثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.





وتشكل هذه الاحتجاجات أكبر تحد للنظام الإيراني منذ الإطاحة بحكم الشاه في 1979. وقوبلت بقمع يقول ناشطون إنه يهدف إلى زرع الخوف في نفوس المواطنين.





ونشرت وكالة "ميزان أونلاين" صورًا لعملية إعدام رهناورد، يظهر فيها رجل مكبّل اليدين خلف ظهره يتدلّى عند طرف حبل معلّق برافعة. ونُفّذت عملية الإعدام قبل الفجر ولم يكن هناك مؤشرات إلى تجمّع عدد كبير من الأشخاص.





وأشار مدير منظمة "إيران لحقوق الإنسان" محمود أميري مقدم إلى أن رهناورد "حُكم عليه بالإعدام بناءً على اعترافات بالإكراه بعد عملية جائرة للغاية ومحاكمة صورية".





وقال لوكالة فرانس برس "إن الإعدام العلني لمتظاهر شاب، بعد 23 يومًا على توقيفه، هو جريمة خطيرة أخرى يرتكبها قادة الجمهورية الإسلامية وتصعيد كبير لمستوى العنف ضد المتظاهرين".



واشنطن تندد

ندّدت الولايات المتحدة بتنفيذ إيران ثاني عملية إعدام بحق متظاهر أوقف خلال الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ ثلاثة أشهر، معتبرةً أنّ أحكام الإعدام هذه تظهر أنّ القيادة في الجمهورية الإسلامية "تخشى شعبها".





وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إنّ "هذه الأحكام القاسية، والآن أول إعدام علني (مرتبط بالاحتجاجات)، تهدف إلى تخويف الشعب الإيراني. إنّها تهدف إلى إسكات المعارضة وتُظهر ببساطة إلى أيّ حدّ تخشى القيادة الإيرانية شعبها".



عقوبات أوروبية جديدة

يتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران على خلفية قمع المحتجين فضلا عن تزويدها روسيا مسيّرات تستخدم في الحرب على أوكرانيا.





وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل "سيقر حزمة عقوبات مشددة للغاية" على طهران.



وقالت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك الاثنين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "هذه الإعدامات محاولة سافرة لترهيب الشعب ليس لنهيه عن ارتكاب جرائم بل لعدم التعبير عن آرائه في الشارع لأنه يريد ببساطة العيش بحرية".





وسعت إيران إلى استباق خطوة الاتحاد الأوروبي من خلال فرض عقوبات على جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5" ومسؤولين عسكريين بريطانيين وشخصيات سياسية ألمانية ردا على "العقوبات غير القانونية" التي فرضها الأوروبيون عليها، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني.





كان الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بشكاري أثار تنديدات كثيرة في الخارج ومن الأمم المتحدة.





وأوقف راهناورد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر فيما كان يحاول الفرار من البلاد بحسب موقع "ميزان اونلاين".





وقالت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد المقيمة في الولايات المتحدة "جريمة مجيد رضا راهناورد كانت الاحتجاج على مقتل مهسا اميني. طريقة النظام للتعامل مع الاحتجاجات هو الإعدام. على الاتحاد الأوروبي استدعاء سفرائه".





وصدر عن الخارجية الفرنسية بيان جاء فيه أن "فرنسا تدين بأشدّ العبارات الإعدام العلني اليوم لإيراني محكوم عليه بالإعدام إثر مشاركته في التظاهرات".





وقالت منظمات حقوقية، بما فيها "حقوق الإنسان في إيران"، إن الصور أظهرت تعرضه للضرب أثناء اعتقاله وإجباره على الاعتراف المفبرك الذي بُثّ على وسائل الإعلام الحكومية.





وأشار موقع "تصوير1500" إلى أن عائلته أُبلغت بالإعدام بعد تنفيذه.





ونشر الموقع صورًا من آخر لقاء بين الشاب ووالدته، موضحًا أن هذه الأخيرة غادرت دون أن تكون على علم أن ابنها سيُعدَم.





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