توقيف 44 شخصا شاركوا في أعمال شغب في احتجاجات على ارتفاع اسعار المحروقات في الاردن

النقاط الرئيسية: أوقفت سلطات الأمن في الأردن 44 شخصا شاركوا في أعمال الشغب التي إندلعت خلال الإحتجاجات

اضافت مديرية الأمن أنها "كثفت إنتشارها الأمني في محافظات المملكة لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين"

يشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة تفاقمت بسبب ديون خارجية فاقت الخمسين مليار دولار وجائحة كوفيد-19

قالت المديرية في بيانها إنها "تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة وألقي القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق"، موضحة أنه "ستتم إحالتهم للجهات المختصة إضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة"، من دون إضافة أي تفاصيل.





واضافت مديرية الأمن أنها "كثفت إنتشارها الأمني في محافظات المملكة لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين". لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى "تراجع ملحوظ في اعداد وحدة اعمال الشغب عن يوم الخميس لا سيّما في محافظات الجنوب".



A picture taken on December 16, 2022 in the southern Jordanian city of Maan, some 220 kms south of the capital Amman, shows a nearly deserted main road after a senior police officer was shot dead in riots during a strike against rising fuel prices in the area the previous night. - Gunfire killed a senior Jordanian officer and wounded two other policemen on December 15 in the country's south, where protesters have taken to the streets for days against high fuel prices, according to the Jordanian authorities. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP) Source: AFP / KHALIL MAZRAAWI/AFP وشهدت محافظات في جنوب الأردن منذ مطلع الشهر الجاري إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانًا.





وقد أغلقت الأسواق والمحلات التجارية الأربعاء في معان والكرك (نحو 114 كلم جنوب عمان) ومحافظة مادبا (35 كلم جنوب عمان) تضامنا مع هذه الحركة.



اقرأ المزيد المحامي باقر الموسوي: الهيئة الجديدة تنظر بعدة قضايا منها طلبات الهجرة واللجوء المتراكمة

وأعلنت مديرية الأمن العام الجمعة مقتل مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح في جنوب الأردن بعيار ناري في الرأس أثناء تعامله مع "أعمال شغب" جرح خلالها ضابط وضابط صف بعيارات نارية، حسب المديرية.





وأشارت مديرية الأمن العام في بيانها السبت إلى أن أعمال الشغب تلك "كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان" (نحو 218 كلم جنوب عمان).





وأكدت أن "التحقيقات في حادثة استشهاد العقيد الدلابيح مستمرة، ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه ليد العدالة لينال عقابه الرادع، ولن نتوانى عن حماية الارواح والاعراض والممتلكات".



Jordanian military personnel walk on December 16, 2022 in the southern city of Jerash in the funeral procession of a senior police officer who was killed in riots the previous day in southern Jordan. - Gunfire killed Colonel Abdul Razzaq Dalabeh, the deputy police chief of Maan province, and wounded two other policemen on December 15 in the country's south, where protesters have taken to the streets for days against rising fuel prices, according to the Jordanian authorities. (Photo by AFP) Source: AFP / -/AFP ودان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجمعة مقتل العقيد، مؤكدا أنه "لن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".





ونعى وجهاء وأبناء معان في بيان الجمعة العقيد الدلابيح وشددوا على "رفضهم واستنكارهم أي فعل خارج عن القانون".





ودعت المديرية في بيانها السبت "الجميع للالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك بها"، معربة عن "شكرها لكافة المواطنين الذين أبدوا تعاونا مع المديرية والتفوا حول رجالها رفضا للاعتداءات وحرصا على الوطن".



اقرأ المزيد انتهاء الرحلة التاريخية للمغرب من دون منصة تتويج

ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة تفاقمت بسبب ديون خارجية فاقت الخمسين مليار دولار وجائحة كوفيد-19.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



